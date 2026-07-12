Pitali smo umjetnu inteligenciju tko će postati svjetski prvak, najmanje šanse daje Englezima

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu ostale su četiri najbolje momčadi. U prvom polufinalu će u utorak u Dallasu igrati Francuska i Španjolska, a Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske.

Pitali smo stoga ChatGPT tko će osvojiti naslov, evo što nam je odgovorio.

"Premda su sve četiri momčadi sposobne otići do kraja, dojam je da je Španjolska trenutno najbliža naslovu svjetskog prvaka. Furija igra možda najkompletniji nogomet na turniru, djeluje iznimno organizirano i posjeduje širinu kadra koja joj omogućuje da pronađe rješenja i u najzahtjevnijim utakmicama.

Francuska je prepuna individualne kvalitete i iskustva igranja velikih utakmica, dok Argentina ponovno pokazuje karakter i natjecateljsku čvrstinu koja ju je krasila i na putu do prethodnog naslova. Engleska, s druge strane, djeluje sve sigurnije kako turnir odmiče, no u dosadašnjem dijelu natjecanja ipak nije ostavila jednako uvjerljiv dojam kao preostali konkurenti.

Ako se gleda prikazano na ovom prvenstvu, najizgledniji scenarij jest finale između Španjolske i Argentine, u kojem bi Španjolci imali blagu prednost. Zato je prognoza da će upravo Španjolska osvojiti naslov svjetskog prvaka i po drugi put u svojoj povijesti podići najvrjedniji trofej u nogometu", napisala je umjetna inteligencija koja je dala i šanse za osvajanje naslova. One izgledaju ovako:

Španjolska – 35 %

Francuska – 30 %

Argentina – 20 %

Engleska – 15 %