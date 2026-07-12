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U KINI

Razorni tajfun Bavi odgodio utakmice SP-a na kojem nastupa hrvatska reprezentacija!

CHINA-TYPHOON BAVI-AFTERMATHS (CN)
Xu Yu/XINHUA
VL
Autor
Stjepan Meleš
12.07.2026.
u 17:50

Nakon što je poharao udaljene japanske otoke, a potom donio i obilne kiše Tajvanu, "Bavi" je stigao i do Kine. Prvo je u subotu stigao do obale kod grada Taizhoua, a prema izvješćima kineskih državnih medija, središte tajfuna u nedjelju ujutro stiglo i do grada Hangzhoua u provinciji Zhejiang

Snažan tajfun Bavi pogodio je Kinu, a gotovo dva milijuna ljudi evakuirano je iz područja na putu oluje.

Nakon što je poharao udaljene japanske otoke, a potom donio i obilne kiše Tajvanu, "Bavi" je stigao i do Kine. Prvo je u subotu stigao do obale kod grada Taizhoua, a prema izvješćima kineskih državnih medija, središte tajfuna u nedjelju ujutro stiglo i do grada Hangzhoua u provinciji Zhejiang.

Upravo se u Hangzhou održava Svjetsko prvenstvo za muškarce i žene u sjedećoj odbojci na kojem nastupaju i hrvatski odbojkaši. Zbog dolaska tajfuna i opasnih vremenskih uvjeta odgođene su utakmice drugog dana natjecanja.

"Prvenstvo je prekinuto u subotu, sve je bilo zatvoreno zbog najavljenog dolaska tajfuna jer je prolazio dosta blizu nas. Cijelu noć je jako puhalo, ali srećom ništa strašno se nije dogodilo. Danas još uvijek dosta puše, ali prvenstvo je nastavljeno," kazao je hrvatski reprezentativac Ivan Ćosić.

Hrvatska reprezentacija je do sada odigrala dvije utakmice u skupini C upisavši dva poraza, od Kazahstana 0-3 (16-25, 19-25, 19-25), te od Iraka 0-3 (28-30, 15-25, 22-25). Do kraja natjecanja po skupinama hrvatsku reprezentaciju očekuje i ogled protiv Brazila.

U drugom krugu natjecanja Hrvatska će se križati s pobjednikom skupine D u kojoj su aktualni svjetski prvaci Iranci i doprvaci BiH.

"Očekuje nas ogled s jednom od dvije najjače ekipe na svijetu. U slučaju poraza razigravat ćemo za poredak od devetog do 16. mjesta i vjerujem kako možemo biti deveti što bi bio napredak nakon što smo na zadnjem SP-u bili deseti. Ovo SP će nam biti pokazatelj što i kako dalje uoči Europskog prvenstva i kvalifikacija za Paraolimpijske igre u Los Angelesu. Na pola smo paraolimpijskog ciklusa i radimo na tome da vidimo gdje smo dobri, a gdje griješimo i što moramo popraviti do za nas najvažnijeg dijela EP-a i kvalifikacija za Los Angeles," dodao je.

Na SP-u u Hangzhouu nastupa 16 ekipa u muškoj i 16 ekipa u ženskoj konkurenciji. Uz borbu za naslov svjetskog prvaka, natjecanje ima i dodatnu važnost jer će pobjednici u obje konkurencije osigurati izravan plasman na Paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.

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Ključne riječi
Odbojka Hrvatska tajfun

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