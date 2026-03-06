Dinamo i Hajduk kažnjeni uoči velikog derbija, evo koliko moraju platiti

Varaždin - Hajduk (28. veljače 2026.)
Varaždin
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.500 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.660 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 5.160 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 9.600 eura
Dinamo - Gorica (1. ožujka 2026.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 8.800 eura
POVRATAK IZ DUBAIJA
FOTO Ljudi si padali u zagrljaje, plakali od olakšanja: Hrvati se vratili s Bliskog istoka, pogledajte trenutke sreće
SLAVNA GLUMICA
FOTO Sjećate li se Vrtirepke iz 'Prosjaka i sinova'? Bila je san svakog muškarca, a evo kako danas izgleda
Posao budućnosti