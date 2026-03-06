Naši Portali
ZBOG NEREDA

Dinamo i Hajduk kažnjeni uoči velikog derbija, evo koliko moraju platiti

Varaždin: Bakljada na utakmici Varaždina i Hajduka
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
06.03.2026.
u 13:19

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 24. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja

Varaždin - Hajduk (28. veljače 2026.)

Varaždin

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.500 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.660 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 5.160 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 9.600 eura

Dinamo - Gorica (1. ožujka 2026.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 8.800 eura
Ključne riječi
HNL Dinamo Hajduk

