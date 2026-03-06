Dinamo i Hajduk kažnjeni uoči velikog derbija, evo koliko moraju platiti

ŠTO ĆE S NJIM?

U Dinamu ne znaju gdje im je najveća zvijezda? Ovo mora zabrinuti sve na Maksimiru

Bennacer je dobio dozvolu plavih da se liječi kod 'svojih' ljudi, mijenjao je destinacije, a po zadnjem je bio na liječenju u Kataru. I još se nije vratio iako ga se očekivalo ovih dana. No, sad se situacija dodatno zakomplicirala zbog sukoba na Bliskom istoku zbog čega su zatvorene brojne zrakoplovne luke