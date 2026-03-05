Srbić: Sigurno se mogu boriti za medalju u zagrebačkoj Areni

Nastup pred domaćim navijačima uvijek mi je davao dodatnu energiju i uistinu mislim da ću biti potpuno spreman za Europsko prvenstvo, izjavio je najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić uoči ovogodišnjeg natjecanja kojem će domaćin biti Zagreb.

Europsko prvenstvo u gimnastici održat će se u glavnom hrvatskom gradu od 13. do 23. kolovoza, a Srbić kaže da je „dolazak više od 500 gimnastičara u Zagreb priznanje svemu što hrvatska gimnastika gradi posljednjih petnaestak godina i u rezultatskom, ali i u organizacijskom smislu“.

U svojoj bogatoj kolekciji medalja Tin Srbić ima i tri s europskih prvenstava, jedno zlato i dva srebra.

„Posljednjih nekoliko godina sam postavio malo drugačije ciljeve koji nisu samo rezultatski, nego da se pokušam osjećati što bolje na spravi i odraditi vježbu što je bolje moguće. No, shvatio sam da to nije baš najbolji motiv i da je učinkovitije da ipak postavim rezultatske ciljeve. Zaista, jako mi je drago da je Europsko prvenstvo u gimnastici u Hrvatskoj, u mom gradu i htio bih ga dočekati u najboljoj mogućoj formi. Imam već dobar plan, dobru vježbu, već sam sada manje-više spreman za nastup u kolovozu u Areni i mislim da mogu konkurirati za medalju. Prvi je korak, naravno, ući u finale jer su upravo kvalifikacije najteži dio natjecanja. Uz to, u finalu se bolje osjećam nego u kvalifikacijama pa ako uđem u završnicu znam da se mogu i za medalju boriti“, najavio je Srbić te opisao vlastiti razvoj tijekom karijere.

„Kad si mlađi moraš se i želiš dokazivati, a danas se na natjecanjima na mene gleda kao na favorita. Sam nastup, sam osjećaj na natjecanju je drugačiji. Ali kada uđem u dvoranu, tih pet minuta pred sam nastup, uvijek pokušavam biti isti, ući u svoju zonu i da ništa drugo sa strane ne postoji“, izjavio je Srbić te priznao da je uvjeren u sjajno natjecanje tijekom kolovoza u Zagrebu.

„Uvjeren sam da ćemo organizirati vrhunsko Europsko prvenstvo, da će gimnastičari uživati u Zagrebu, a da će djeca, kada osjete atmosferu i emociju u Areni, poželjeti jednoga dana i sama nastupiti na takvoj pozornici. Europsko prvenstvo u Zagrebu zaista može biti snažan poticaj novoj generaciji gimnastičara. Što se tiče ulaganja, moram reći da se u posljednje vrijeme puno toga pomaknulo nabolje. Nadam se da će se taj trend nastaviti, da će Zagreb dobiti još jedan gimnastički centar, možda i na istočnom dijelu grada, uz postojeći u Lučkom. Europsko prvenstvo može biti snažan poticaj u tom smjeru i prilika da gimnastika u Zagrebu i Hrvatskoj napravi iskorak na još višu razinu“, mišljenja je najbolji hrvatski gimnastičar.