Ministar Glavina podijelio ugovore o sufinanciranju vrijedne 13,8 milijuna eura

U zgradi Nacionalne i sveučilište knjižnice, ministar sporta Tonči Glavina podijelio je 13,8 milijuna eura državnog novca organizatorima međunarodnih sportskih natjecanja što će se održati ove godine u Hrvatskoj.

A takvih je, vjerovali ili ne, čak 62 a možda ih ima i više ako su se neki zaboravili prijaviti na Javni poziv za iskaz interesa. A s predstavnicima svih organizatora ministar se rukovao i fotografirao pri čemu su najbolje prošli oni koji su sredstva dobili Odlukom i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske. A to su Croatia Rally, Spartan svjetsko prvenstvo (Hvar), Igre mladih, Prvenstvo Europe u futsalu za gluhe, Fiba 3x3 World Tour (Zadar) te Prvenstvo Europe u gimnastici (Zagreb).

- Danas s ovim ugovorima dodjeljujemo gotovo 14 milijuna eura a osigurano je još dva milijuna eura za Cro Race i E1 odnosno dubrovačku utrku električnih glisera – obznanio je ministar Glavina.

Na temelju javnog poziva, a tu su sredstva bila ograničena do 300 tisuća eura, sufinanciranje su dobili hrvački Grand Prix Zagreb Open, umaški ATP turnir, Judo Grand Prix Zagreb, osječki Svjetski kup u gimnastici, 76. Hanžekovićev memorijal (najstarija sportska priredba u Hrvatskoj), Prvenstvo Europe u streljaštvu (Osijek), WTA turniri u Dubrovniku i Makarskoj, Ironman u Poreču, U-23 Prvenstvo Europe u boksu (Poreč), klupskog Prvenstvo Europe u tekvondou, U-16 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu za obje konkurencije i tako redom.

- Ovo je već treća ovogodišnja dodjela sredstava. Prva je bila ona o dodjeli 65,5 milijuna eura krovnim sportskim udruženjima nakon čega je uslijedila dodjela od 8,6 milijuna eura županijskim sportskim zajednicama za sport djece i mladih do 18 godina. A sve to pokazuje širinu brige ove Vlade kojoj je sport jedan od strateških prioriteta. Do našeg mandata međunarodna sportska natjecanja nisu imala ovakvu podršku a mi smo ih podržali već na stotine. A neka od njih su postala dio identiteta međunarodnih sportskih kalendara kao što su ATP turnir u Umagu, atletski Hanžekovićev memorijal, Grand Prix u džudu, Svjetski kup u gimnastici... i svi oni predstavljaju i vrijednosti koje njegujemo mi u Hrvatskoj. Sva ta natjecanja prate se u svijetu a gledaju se i naši svjetski poznati dočeci sportaša.

Tako je govorio ministar turizma i sporta Tonči Glavina a evo kako mu se, kao i Vladi i premijeru, zahvalio predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik koji je govorio u ime svih organizatora natjecanja.

- Svjedoci smo povećanih ulaganja u sportaše, trenere, infrastrukturu, sustav sporta i organizaciju natjecanja. Ova Vlada doista prepoznaje koliko je sport važan za razvoj društva a ulagati u gimnastiku je važno jer ona razvija motoričke sposobnosti potrebne za sve ostale sportove. Tako smo za organizacije ovogodišnjeg Prvenstva Europe dobili tri milijuna eura što je nama velika podrška.

Osim čelnog čovjeka Hrvatskog gimnastičkog saveza, zahvalio i Nikola Rukavina, predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza.

- Svi znamo koliko je od naših svjetskih organizacija teško dobiti domaćinstvo međunarodnih natjecanja koja bi bez ovakve potpore bilo gotovo nemoguće i organizirati. A mi ove godine u najbrže rastućem olimpijskom sportu organiziramo 3x3 World Tour u Zadru te U-18 Prvenstvo Europe B divizije u Rijeci.

Prije no što će krenuti s maratonskom procedurom uručivanja 60 ugovora, ministar Glavina je još podsjetio:

- U nešto manje od 10 godina Hrvatska je bila domaćin 25 europskih i 13 svjetskih prvenstava i to u rangu seniora i po tome smo jedan od europskih lidera. Za to vrijeme mi smo podržali 249 međunarodnih sportskih natjecanja s iznosom od 76,3 milijuna eura.

Na kraju svečanosti, pojavio se i premijer Andrej Plenković kojeg se čekalo za zajedničku fotografiju a neki su sportski dužnosnici iskoristili priliku pa su se i individualno fotografirali s predsjednikom Vlade koja uistinu podržava sport i sportaše.