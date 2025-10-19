Naši Portali
TENIS

Sjajni Kanađanin teškom mukom osvojio ATP turnir u Bruxellesu

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
GO NAKAMURA/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.10.2025.
u 21:01

Više od dva i pol sata trajala je finalna borba koju je Kanađanin mogao zaključiti i ranije

Pobjednik dvoranskog ATP turnira u belgijskom Bruxellesu je kanadski tenisač Felix Auger Aliassime koji je u finalnom meču svladao Čeha Jirija Lehečku sa 7-6(2), 6-7(6), 6-2.

Više od dva i pol sata trajala je finalna borba koju je Kanađanin mogao zaključiti i ranije. U prva dva seta nije se dogodio niti jedan break pa je odluka padala u dramama tie-breaka. U drugom tie-breaku Auger Aliassime je imao dvije vezane meč-lopte kod 6-4, ali je tada Lehečka osvojio četiri poena u nizu te time produžio finale.

U trećem setu je Auger Aliassime ipak dominirao. Dobio je taj dio igre sa 6-2 i time osvojio osmi ATP naslov u karijeri. Ranije je u 2025. Auger Aliassime osvajao turnire u Adelaideu i Montpellieru. Lehečka je ostao na dvije ATP krune tijekom karijere.

