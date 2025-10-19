Naši Portali
BOLNE SCENE

VIDEO: Ponajbolji tenisač svijeta uplakan od bolova, sada mu slijedi dugotrajna pauza

VL
Autor
Hina
19.10.2025.
u 16:00

Ahilova tetiva je slomljena, što znači da mi je potrebna operacija sljedećeg tjedna, a nakon toga slijedi rehabilitacija. Proći će neko vrijeme prije nego što ponovno mogu stati na teren, rekao je 11. tenisač svijeta

Danski tenisač Holger Rune idućeg tjedna bit će podvrgnut operaciji Ahilove tetive koju je zadobio tijekom subotnjeg polufinala Stockholm Opena, objavio je na društvenim mrežama.

"Ahilova tetiva je slomljena, što znači da mi je potrebna operacija sljedećeg tjedna, a nakon toga slijedi duga rehabilitacija. Proći će neko vrijeme prije nego što ponovno mogu stati na teren. Teško je. Uživao sam u Stockholmu i nepodnošljivo je pomisliti da neću osjetiti ovu energiju neko vrijeme," dodao je 22-godišnji Danac, inače 11. tenisač svijeta.

A video s tog meča obišao je teniski svijet, Rune je plakao od velikih bolova, odmah je bilo jasno, i njemu i svim prisutnima, da mu slijedi duga stanka, da je ozljeda jako ozbiljna. Rune nije komentirao koliko će trajati oporavak, no danski mediji navode kako će izbivati s terena oko šest mjeseci. Rune se ozlijedio u polufinalu Stockholm Opena pri vodstvu 6:4, 2:2 protiv Francuza Uga Humberta.
