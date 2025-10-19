Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI USPJEH

Hrvatska heroina koja je ispisala povijest pa teško oboljela osvojila zlato na europskom prvenstvu

Zadar: Njemačka pobijedila Portugal u polufinalu europskog ekipnog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
Autori: Hina, Stjepan Meleš
19.10.2025.
u 15:36

Odluka je pala u prvom meču dvije dotad neporažene igračie, u kojem je Anette Kaufmann pobijedila aktualnu europsku doprvakinju Bernadette Szocs s 3-2 (11-4, 10-12, 11-8, 6-11, 11-5)

Njemačka ženska stolnoteniska reprezentacija po treći puta zaredom je osvojila naslov europskih prvakinja nakon što su u velikom finalu Europskog ekipnog prvenstva u Zadru svladale Rumunjsku s 3-0.  Nijemice, koje vodi legenda hrvatskog stolnog tenisa Tamara Boroš, su na dominantan način došle do naslova u Zadru jer nisu izgubile nijedan pojedinačni meč, te sa šest pobjeda s rezultatom 3-0 potvrdile veliku dominaciju. 

Odluka je pala u prvom meču dvije dotad neporažene igračie, u kojem je Anette Kaufmann pobijedila aktualnu europsku doprvakinju Bernadette Szocs s 3-2 (11-4, 10-12, 11-8, 6-11, 11-5) . Potom je Sabine Winter slavila protiv  Eli Samare 3-1 (11-5, 11-8, 8-11, 11-7), da bi u zadnjem dvoboju Nina Mittelham pobjedom nad Andreom Dragoman 3-1 (14-12, 11-8, 8-11, 11-5). zaključila njemački pobjednički pohod ka zlatu. 

Njemačka je u Zadru bez svoje najbolje igračice Ying Han. ali i to im nije smetalo da osvoje rekordno deseto zlato u povijesti, te treće zaredom. 

"Uspjeli smo u onome što nitko nikad nije, iako smo u Zadar došle u pomlađenom sastavu i bez najbolje igračice. Bio je to test za moje igračice i položile su ga s odličnim. Ovo je i velika stvar za mene, osvojila sam zlato u Zadru, u Hrvatskoj. Bliže se i Olimpijske igre u Los Angelesu, a mene čekaju slatke brige koga izabrati u sastav", kazala je Boroš, koji je dobila veliki pljesak dvorane Krešimira Ćosića u Višnjiku.  Brončane medalje osvojili su Nizozemska i Portugal.  U 17 sati na programu je muško finale Francuska - Rumunjska.  

Ključne riječi
Njemačka Stolni tenis Tamara Boroš

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još