Hrvatska heroina koja je ispisala povijest pa teško oboljela osvojila zlato na europskom prvenstvu

Njemačka ženska stolnoteniska reprezentacija po treći puta zaredom je osvojila naslov europskih prvakinja nakon što su u velikom finalu Europskog ekipnog prvenstva u Zadru svladale Rumunjsku s 3-0. Nijemice, koje vodi legenda hrvatskog stolnog tenisa Tamara Boroš, su na dominantan način došle do naslova u Zadru jer nisu izgubile nijedan pojedinačni meč, te sa šest pobjeda s rezultatom 3-0 potvrdile veliku dominaciju.

Odluka je pala u prvom meču dvije dotad neporažene igračie, u kojem je Anette Kaufmann pobijedila aktualnu europsku doprvakinju Bernadette Szocs s 3-2 (11-4, 10-12, 11-8, 6-11, 11-5) . Potom je Sabine Winter slavila protiv Eli Samare 3-1 (11-5, 11-8, 8-11, 11-7), da bi u zadnjem dvoboju Nina Mittelham pobjedom nad Andreom Dragoman 3-1 (14-12, 11-8, 8-11, 11-5). zaključila njemački pobjednički pohod ka zlatu.

Njemačka je u Zadru bez svoje najbolje igračice Ying Han. ali i to im nije smetalo da osvoje rekordno deseto zlato u povijesti, te treće zaredom.

"Uspjeli smo u onome što nitko nikad nije, iako smo u Zadar došle u pomlađenom sastavu i bez najbolje igračice. Bio je to test za moje igračice i položile su ga s odličnim. Ovo je i velika stvar za mene, osvojila sam zlato u Zadru, u Hrvatskoj. Bliže se i Olimpijske igre u Los Angelesu, a mene čekaju slatke brige koga izabrati u sastav", kazala je Boroš, koji je dobila veliki pljesak dvorane Krešimira Ćosića u Višnjiku. Brončane medalje osvojili su Nizozemska i Portugal. U 17 sati na programu je muško finale Francuska - Rumunjska.