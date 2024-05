Sin velikog jugoslavenskog trenera pronađen mrtav u Beogradu, poznati detalji tragedije

Proslavljeni košarkaški trener Vlade Đurović proživljava veliku obiteljsku tragediju. Nekadašnjem treneru Šibenke, iz slavne generacije koja je 1983. trebala osvojiti prvenstvo bivše države, sin je pronađen mrtav.

Đurović je u četvrtak policiji prijavio nestanak sina Nebojše budući da mu se izgubio svaki trag. Srpski mediji javljaju da je tijelo Nebojše Đurovića pronađeno u Beogradu u petak oko 14 sati. Prema prvim informacijama, na tijelu nije bilo tragova nasilne smrti.

"Imam sina i kćerku, presretan sam što su njih dvoje u mom životu. Stariji igrači su se nekad šalili da "lavovi dobijaju kćerke, a cmizdravci sinove", a ja sam imao njih dvoje. Danas su oni svoji ljudi. Kćerka Nina je završila filozofiju, a sin Nebojša psihologiju. Bio sam trenerska zvijezda, a oni su odrasli bez mene, jer nikada nisam bio tu. Zbog toga i danas nemamo odnos kakav bi trebali imati. Korektni smo, ali nije to to. Nisam ih mazio kad su bili mali, bio sam uvijek na treninzima, jurio košarkaše, navijače i direktore klubova", ispričao je Vlade Đurović u životnoj priči za srpski Kurir.

Đurović je od 1982. do 1984. bio trener Šibenke u kojoj je vodio Dražena Petrovića. Poznata je scena iz prvenstva Jugoslavije 82/83 u kojoj Petrović postiže dva slobodna bacanja za pobjedu protiv sarajevske Bosne, no Košarkaški savez Jugoslavije to je prvenstvo dan kasnije oduzeo Šibenčanima. Đurović je bio prvak bivše države sa Zadrom 1986. godine, nakon čuvene pobjede u petoj utakmici serije u Zagrebu.