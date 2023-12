Sin slavnog vatrenog za VL: 'Jedini mi je uzor Gvardiol, obožavam Vikinge i želim upisati fakultet'

Mnogo je stvari koje upućuju na to da će Moreno Živković (19) biti igrač. Osim nogometne kvalitete, dečko je iznimno skroman i posvećen cilju. A oni koji se razumiju u nogomet kažu da ima iznimnu sposobnost anticipacije u igri i kapacitet vođe, u duelima je čvrst i beskompromisan. Morenove ambicije su visoke, a pažnju je definitivno skrenuo na sebe izvedbom u posljednjoj utakmici u kojoj je Lokomotiva remizirala s Hajdukom.

Stoper lokosa zaustavio je Marka Livaju, najboljeg igrača splitske momčadi. Malo je stopera koji se posljednje dvije godine mogu pohvaliti pozitivnim učinkom protiv jednog od najboljih igrača lige. Posljednjih nekoliko dana Živković nije posebno razmišljao o jednoj od svojih najboljih izvedbi otkako je u seniorskom nogometu. Nastavio je istom rutinom. Na trening i dalje ide autobusom ili tramvajem. Javio nam se nakon jučerašnjeg treninga.

Dobra utakmica

– Hajduk? Pa bila je dobra utakmica. Nisam gledao snimku. No, bilo je jako zanimljivo. Na kraju je moglo otići na bilo koju stranu. Rezultat je realan – počeo je Moreno.

Jeste li imali neku posebnu pripremu za tu utakmicu?

– Ma ne, osim one taktičke u klubu, nije bilo ničega.

Niste posebno proučavali linije kretanja i navike Marka Livaje?

– Nisam.

Posljednjih dana stižu pohvale s raznih strana.

– Naravno da mi takve stvari mnogo znače za samopouzdanje jer mi je ovo prva sezona u seniorskom nogometu. Svakom mladom igraču to su jako važne stvari. Meni je ovo samo pokazatelj da moram nastaviti trenirati i raditi. Jer, to je jedini ispravan put.

Je li ovo vaša najbolja nogometna izvedba, s obzirom na kvalitetu suparnika?

– Ne gledam na taj način. Svaka je utakmica specifična i zahtjevna na svoj način. Pokušavam dati sve od sebe, pa kako ispadne...

Prije svake utakmice ritual je isti.

– Nisam praznovjeran, samo se prije svake utakmice pomolim.

Kako vam se općenito čini Hajduk?

– Kao jako dobro posložena momčad. Dobri su, imaju svoj stil igre, znaju kako tko i gdje trči, nije ni čudo što su na vrhu ljestvice. Također, jako su agresivni kada izlaze u pritisak. Nisam ih posebice proučavao za neku detaljniju analizu.

Koliko ova momčad Lokomotive može?

– Ja bih bio zadovoljan sa što većom minutažom. Jedini je cilj sada pobijediti u zadnjoj utakmici prvog dijela.

A kako će izgledati ta borba za naslov prvaka?

– Hajduk je nominalno u prednosti na vrhu. Imaju posebnu energiju, što im je glavna prednost. No, sezona je duga, Hajduk ima tri utakmice više i ako Dinamo dobije sve susrete koje zaostaje, to neće biti gotovo nikakva prednost. Sve je do kraja moguće jer u našoj ligi svatko može pobijediti svakoga. Pritom mislim na Rijeku i Osijek, koji mogu poremetiti odnose u borbi za naslov.

Je li vam neki napadač bio posebno težak za čuvanje?

– Nisam još igrao protiv svih. No, najzahtjevnije mi je bilo čuvati Miereza i Livaju.

Tko su vaši moderni uzori?

– Joško Gvardiol, jer sam s njim igrao u mlađim kategorijama. Njega posebno pratim, nastojim biti kao on. To je model koji bih htio slijediti.

Koliko otac Boris utječe na Morenove nogometne preferencije?

– Nije on toliko uključen. Kada pogleda utakmicu, katkad samo nešto diskretno sugerira. Njegova je filozofija da me mora pustiti da se sam razvijam u igračkom smislu i da učim na svojim pogreškama. Važno mu je da sâm uočavam smisao.

Tko je bio bolji kao 19-godišnjak, vi ili otac Boris?

– (smijeh) Ne znam kakav je on bio u mojim godinama.

Moreno je spomenuo Joška Gvardiola, koji je također na svoje prve prvoligaške utakmice putovao tramvajem i autobusom. To je još jedna sličnost, dobra vjerojatno za brušenje karaktera.

– Pa dobro, nije imao vozačku vjerojatno. I ja sam u procesu dobivanja vozačke dozvole.

Najčešće odmara

A što još trenutačno radite izvan nogometa?

– Odmaram doma, odem s društvom na piće. Volim američki nogomet. Jako mi je zanimljiv. Pogledam nekakav film ili seriju.

Imate li neke posebne favorite?

– Serija Viking, najdraži mi je Travis Fimmel.

A to je zapravo i neki sportski moto, vikinški borbeni stav?

– (smijeh) Ah, znam što želite izvući. Volim seriju, ne mora biti sve tako povezano.

Koju ste školu završili?

– Prva tri razreda išao sam u Treću gimnaziju u Kušlanovu, a zadnji razred bio sam u privatnoj Sportskoj jezičnoj gimnaziji Franjo Bučar.

A što vas je u srednjoj školi najviše zanimalo?

– To su odlična iskustva, stekao sam prijatelje s kojima se i dalje družim i izlazim. Osim tjelesnog odgoja, najviše me zanimala povijest. A koje sam predmete najmanje volio? Ah, što to može biti, fizika, biologija, kemija... Matematika je bila dobra.

Planira nastaviti školovanje.

– Trenutačno nisam upisao fakultet, ali sigurno hoću. No, sada sam fokusiran na nogomet – zaključio je Moreno Živković.