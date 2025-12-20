Bila je na krovu svijeta, a onda je čula stravične riječi. Danas glumi ženu mafijaša

Bila je druga tenisačica svijeta, najveća sportska zvijezda Estonije i predodređena za Grand Slam naslove. No, teška ozljeda leđa natjerala je Anett Kontaveit da prekine karijeru sa samo 27 godina, ostavljajući teniski svijet u šoku. Bio je to lipanj 2023. godine kada je objava na društvenim mrežama potresla sportski svijet. Anett Kontaveit objavila je kraj svoje profesionalne karijere. Razlog nije bio nedostatak motivacije ili želje, već surova dijagnoza s kojom se više nije mogla boriti: degeneracija lumbalnog diska.

- Nakon nekoliko posjeta liječniku i konzultacija s mojim medicinskim timom, savjetovano mi je da imam degeneraciju lumbalnog diska u leđima. To ne dopušta treninge punog opsega niti nastavak natjecanja. Stoga je nemoguće nastaviti na najvišoj razini -napisala je u emotivnoj poruci.

Njezin put započeo je na Badnjak 1995. godine u Tallinnu, glavnom gradu Estonije. Teniski reket uzela je u ruke sa samo šest godina pod budnim okom majke Ülle Milk, koja je i sama bila teniska trenerica. Upravo je majka u njoj prepoznala nevjerojatnu strast i natjecateljski duh koji ju je gurao naprijed.

Oboje smo vrlo tvrdoglave, snažne osobe - rekla je jednom prilikom Kontaveit o svojoj majci, dodajući kako je kao dijete bila iznimno aktivna i da je majka definitivno razlog zašto je započela s tenisom.

U djetinjstvu je svoje slobodno vrijeme dijelila između teniskih terena, zborskog pjevanja i narodnog plesa, sudjelujući čak i na velikom estonskom festivalu plesa. Ipak, tenis je ubrzo postao njezin jedini fokus. Već s devet godina osvojila je prvi turnir, a 2009. godine, kao četrnaestogodišnjakinja, postala je najmlađa prvakinja Estonije u povijesti, titulu koju je uspješno obranila i sljedeće godine.

Juniorska karijera bila je jasan pokazatelj da se rađa nova zvijezda. Godina 2011. bila je prijelomna, s tri osvojena pojedinačna naslova na ITF Circuitu, a vrhunac je stigao 2012. godine kada je stigla do polufinala juniorskog Roland Garrosa i Wimbledona te finala US Opena. Njezin prijelaz u seniorske vode bio je postepen, ali siguran. Prvi WTA naslov osvojila je u lipnju 2017. na travnatom turniru Rosmalen Open u Nizozemskoj, što ju je katapultiralo među četrdeset najboljih igračica svijeta.

- Bio je to nevjerojatan osjećaj, jedan od mojih snova se ostvario. Osjećala sam da se sav naporan rad konačno počinje isplaćivati - izjavila je tada, sretna što je konačno probila led na najvećoj sceni.

Sljedećih nekoliko godina etablirala se kao stalna članica svjetskog vrha, konstantno rangirana unutar top 50, no ono što je uslijedilo u drugoj polovici 2021. godine graničilo je sa sportskom fantazijom. Od kolovoza te godine, Kontaveit je ušla u zonu u kojoj je bila praktički nepobjediva. U nevjerojatnom nizu osvojila je 28 od 30 mečeva, podigla četiri trofeja i s 30. mjesta na ljestvici vinula se u top 10, osiguravši nastup na WTA Finalsu kao prva Estonka u povijesti. Posebno je briljirala na dvoranskim terenima, gdje je nanizala dvadeset uzastopnih pobjeda.

U lipnju 2022. godine Anett Kontaveit ostvarila je san svakog sportaša, dosegla je drugo mjesto na WTA ljestvici, postavši najbolje rangirana estonska tenisačica u povijesti. Cijela nacija od 1,3 milijuna ljudi gledala je u nju kao u nacionalnu heroinu. Sponzori poput Lacostea, Porschea i Babolata prepoznali su njezin potencijal. No, samo nekoliko mjeseci kasnije, na US Openu, našla se u središtu teniskog uragana. Ždrijeb joj je u drugom kolu dodijelio Serenu Williams, legendu koja je igrala svoj posljednji turnir u karijeri. Pred gotovo trideset tisuća navijača na stadionu Arthur Ashe, koji su gromoglasno navijali za američku ikonu, Kontaveit je odigrala meč pod nevjerojatnim pritiskom. Iako je bila druga nositeljica i favoritkinja na papiru, atmosfera je bila naelektrizirana i usmjerena protiv nje. Izgubila je u tri dramatična seta, a taj poraz, koji je ujedno bio i posljednja pobjeda u karijeri Serene Williams, simbolično je označio početak njezina kraja.

Nedugo nakon toga, počeli su ozbiljni problemi. Bol u leđima postajala je sve intenzivnija, a nastupi sve rjeđi i neuspješniji. Početkom 2023. godine pokušala se vratiti, no bilo je očito da njezino tijelo više ne može izdržati napore profesionalnog tenisa. Njezin omjer pobjeda i poraza u 2023. godini bio je poražavajućih 3-7, a rang je pao s drugog na 79. mjesto. Bolni pad bio je brz i nemilosrdan, a dijagnoza je samo potvrdila ono čega se bojala, njezino tijelo reklo je "dosta". Karijera u kojoj je zaradila preko osam milijuna dolara od turnirskih nagrada bližila se kraju. Njezin posljednji ples bio je na središnjem terenu Wimbledona, gdje se od tenisa oprostila porazom u drugom kolu.

Iako je teniski put završio prerano i na način koji nitko nije želio, Anett Kontaveit okrenula je novu stranicu. Upisala je studij psihologije. U studenom 2023. odigrala je i rasprodani ekshibicijski meč u Tallinnu protiv svoje dobre prijateljice Ons Jabeur pred gotovo osam tisuća obožavatelja, potvrdivši svoj status sportske ikone u domovini. U rujnu 2024. godine, ona i njezin partner, estonski nogometaš Brent Lepistu, dobili su sina Leona. Sada uživa u zasluženoj teniskoj mirovini i odlascima na luksuzna putovanja. Nedavno je posjetila Tajland gdje je bi,al na zabavi za Noć vještica, maskirana u kostim koji je opisala – supruga mafijaša.

