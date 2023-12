Klubovi više ne mogu tek tako odgađati utakmice! Moraju se odreći i postotka od transfera

HNS-ova komisija klubova na čelu s predsjednikom Nenadom Črnkom, odlučila je ukinuti klubovima mogućnost da domaće utakmice odgađaju zbog nastupa u Europi. Trenutno, svaki klub smije odgoditi jednu prvenstvenu utakmicu tijekom pretkola i jednu tijekom grupne faze europskih natjecanja bez da za to treba suglasnost saveza ili protivnika.

Klubovima je ovakvo rješenje odgovaralo jer su mogli izbjeći pregovore ukoliko bi ih ždrijeb poslao na udaljenije lokacije. Do problema je pak došlo kada se utakmice nisu odigrale u prvome dostupnom terminu već su odgođene na iduću kalendarsku godinu.

Prema novim bi pravilima klubovi smjeli zatražiti odgodu, ali moraju tražiti suglasnost protivnika i saveza. Uz to odgode su moguće zbog "više sile" i drugim izvanrednim situacijama.

Uz to, komisija je izvršnom odboru predložila da sezona započinje 3. kolovoza, umjesto u srpnju, to jest tri tjedna kasnije. Time bi zimski prijelazni rok bio skraćen na razdoblje od 7. siječnja do 6. veljače.

Osim toga, prema novom Pravilniku o statusu igrača i registracijama (na snazi od 1. prosinca), klubovi će županijskim savezima morati isplaćivati jedan posto od svakoga transfera. Svaki klub koji dobije naknadu na temelju transfera igrača obavezan je nakon isplate naknade iznos u visini od jedan posto razmjerno po duljini registracije platiti županijskim nogometnim savezima u čijim je klubovima transferirani igrač bio registriran.

Tih jedan posto računa se nakon što se od ugovorene naknade odbije iznos solidarne naknade i eventualna naknada ranijem igračevom klubu koja mora biti dogovorena prilikom transfera. Naknadu je ŽNS obavezan utrošiti u stručno selektivni rad i/ili unaprjeđenje aktivnosti klubova sa svog područja, a o tome je dužan podnijeti i izvješće.

