Sesar: Otkako sam preuzeo momčad, ovo je četvrta tijesna završnica koju smo izgubili

Premda su i ovom prilikom bili blizu, košarkaši Cibone nisu uspjeli izboriti svoju petu pobjedu u regionalnoj ligi već su doživjeli 24. poraz u tom natjecanju. Za pobjedu protiv najmlađe ali i najpoletnije momčadi ABA lige, beogradske Mege (83:88) nedostajao im je pokoji pogođeni otvoreni šut (a trice su gađali 7 od 23) ili koja bolja odluka u napadu.

Nedostajali su im i visoki igrači, centar Bundović i krilni-centar Ročak, pa je krilni-centar Domagoj Vuković (a tako je već neko vrijeme) bio jedina petica na kojoj poziciji ga je mijenjao Ivan Perasović koji je zapravo trojka.

Zbog skraćene rotacije, a trener Sesar koristio je samo osam igrač, bilo je samo pitanje vremena kada će na naplatu doći problem s pražnjenjem energetskog rezervoara. A da je bio svježiji u tom posljednjem napadu, Cibonin najbolji strijelac Smajlagić (21 koš) možda bi i pogodio tricu za izjednačenje. I možda se u malom izboru igrača krije srž problema kojeg je naglasio i Josip Sesar:

- Otkako sam ja tu ovo je četvrta utakmica da smo ju izgubili na jedan posjed. U mom prvom mandatu igrali smo šest produžetaka a pet smo dobili dok ove sezone u ABA ligi niti jednu tijesnu završnicu nismo dobili. Nešto je i zbog sužene rotacije ali očito nam treba da neke stvari popravimo. Pred nama su još dvije regionalne utakmice i tri u ligaškom dijelu domaćeg prvenstva i nadam se da ćemo se u tome popraviti. Uostalom, nadam se da će nam se za tjedan dana na teren vratiti netko između Bundovića i Ročaka jer sada na tim pozicijama trošim Perasovića i Skorića što njima nije prirodno ali će im, zacijelo, biti dobro za karijeru.

Je li Ciboninu treneru išta manji pritisak nakon vijesti o tome da bi se liga mogla proširiti na 18 pa čak i na 20 klubova. A to bi značilo a cibosi kao pretposljednji u Prvoj ABA ligi ne bi morali razigravati s drugoplasiranim iz Druge ABA lige.

- Ja inače idem korak po korak i ne gledam što će biti za mjesec dana. Uostalom, još nije ni donesena odluka o tom proširenju.

Početkom treće četvrtine, cibosi su promašili neke otvorene trice baš kao i nakon vodstva 59:50 kada nisu iskoristili priliku da odu na dvoznamenkastu prednost. U posljednjoj četvrtini im je sve to naplatio sjajni Megin bek Petrović koji je uz jednu tricu zabio i osam koševa iz prodora, nakon Ciboninih preuzimanja. No, ključne koševe zabio je Zagrepčanin u sastavu beogradskog kluba Andrija Jelavić. On je zabio tricu za 79:82 a potom i dvicu za 83:86.

- Bila nam je ovo jako važna utakmica. Jesmo li sve od sebe, a malo nas je i sreća popratila, i puno nam znači što ćemo treću godinu zaredom igrati u doigravanju - kazao je Jelavić nakon susreta.

Inače, kod 83:86, pet i pol sekundi prije kraja, kapetan Radovčić imao je dva slobodna bacanja a nakon što je promašio prvo odlučio je promašiti i drugo ne bi li netko od suigrača uhvatio tu loptu i vratio ju na tricu. No, to se nije dogodilo već se dogodila suparnička kontra iz koje je najbolji pojedinac susreta Petrović (28 koševa, 13 asistencija) zabio za konačnih 83:88. A takvom ishodu veliki obol je dao i Bogoljub Marković (16 koševa, 11 skokova), 212 centimetara visoki 19-godišnjak, koji ovo ljeto izlazi na NBA draft.

A 15. pobjedu momčadi, koja jamči nastup u doigravanju, burno su proslavili na klupi Mege, a i neki članovi vodstva kluba, a sretno je zvučao i trener Marko Barać:

- Čestitam svojim igračima što su pronašli način da pobijede jednu momčad koja igra pametnu košarku i koja nam je u prvom dijelu susreta zadavala dosta problema. Mi igramo dosta brzu košarku a donositi odluke u brzini je nešto najteže. U nastavku smo igrali bolju obranu iz čega smo stvarali povoljne situacije za protunapade. Kako je vrijeme odmicalo uspijevali smo igrati pametnije i dolaziti do šuteva iz kojih su bili veći izgledi za ubačaje.