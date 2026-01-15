Naši Portali
Nacionalni košarkaški kup

Presedan! Ovakvu odluku Hrvatski košarkaški savez nikad dosad nije donio

Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
15.01.2026.
u 15:53

Cibona je pobjednik raspisanog natječaja za objedinjenog tehničkog domaćina nacionalnog Kupa za košarkaše i košarkašice i te utakmice igrat će se u istom razdoblju u istoj dvorani što se nikad dosad nije dogodilo

Nakon velike prvenstvene pobjede na Gripama, protiv vodećeg Splita (89:82), za Košarkaški klub Cibona stigla je nova dobra vijest. A ova stiže iz ureda Hrvatskog košarkaškog saveza čija je Komisija za sustav natjecanja donijela odluku da je Cibona pobjednik raspisanog natječaja za objedinjenog tehničkog domaćina nacionalnog kupa za košarkaše i košarkašice.

A koliko nas pamćenje služi ovo će biti prvi put da će se u istoj dvorani, na istom parketu, igrati i završnica Kupa Krešimira Ćosića kao i Kupa Ružice Meglaj-Rimac. Doduše, muška završnica igrat će se s najboljih osam a ženska s najbolje četiri ekipe.

Iznenada preminuo poznati splitski sportaš i trener: 'Otišao je najbolji od najboljih'

Dakle, Ćosićev kup u formatu Final Eight igrat će se od 17. do 21. veljače dok će završne utakmice za trofej Kupa Ružice Meglaj-Rimac biti na rasporedu 19. i 21. veljače.

Sve utakmice igrat će se u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu. SuperSport Kup Krešimir Ćosić posljednji se put u Draženovom domu igrao 2023. godine, kada je organizator bio Košarkaški savez Zagreba, dok je KK Cibona posljednji put bila domaćin daleke 2013. godine. Zanimljivo, Cibona je u oba ta izdanja podizala pobjednički pehar.

Na završnicu turnira SuperSport Kupa Krešimir Ćosić plasirali su se Zadar, Split, Cibona, Dinamo Zagreb, Šibenka te čak tri momčadi iz nižeg ranga: Omiš Čagalj Tours, Đakovo i DepoLink Škrljevo. Izvlačenje parova četvrtfinala na rasporedu je sljedećeg tjedna pri čemu se tri naša najjača kluba nadaju da ih neće dopasti međusobni susret već u četvrt-finalu a jednom se dogodilo da su Cibona i Split igrali već u osmini finala pa je bilo zajamčeno da će završni turnir ostati bez jednog od jedina dva hrvatska kluba koji su osvajali naslove prvaka Europe.

Inače, parovi polufinala doznat će se izvlačenjem nakon posljednje odigrane utakmice četvrtfinala Kupa.

Završnicu Kupa Ružica Meglaj-Rimac izborili su Plamen Požega, Ragusa, FSV i Studio Zagreb koji je mjesto u završnici izborio protiv trenutačno vodeće ekipe u prvenstvu Broda na Savi. Izvlačenje parova održat će se istovremeno s izvlačenjem parova četvrtfinala Kupa za muške klubove.

Branitelj naslova u muškoj konkurenciji je Split, dok aktualne pobjednice Kupa, košarkašice Trešnjevke 2009, ove sezone nisu uspjele izboriti plasman na završni turnir.

cibona Kup Ružice Meglaj-Rimac Kup Krešimira Ćosića košarka

