UŽIVO Počelo je veliko finale 'The Voice Kids'! Tia je prva stala na pozornicu, publika je nagradila glasnim pljeskom

Nakon osam tjedana uzbuđenja, snažnih i iskrenih emocija, vrhunskih pjevačkih izvedbi, novih prijateljstava, pokoje suze, ali i puno smijeha i ozbiljnog rada u drugoj sezoni glazbenog showa „The Voice Kids“ u subotu se održava veliko finale. Iz studija na Prisavlju uz voditelje Ivu Šulentić i Ivana Vukušića osmero iznimno darovitih finalista pjevat će „uživo“ uz pratnju vrhunskih glazbenika pred svojim mentorima, publikom i gledateljima. U finalu samo gledatelji svojim glasom, točnije telefonskim pozivima odlučuju tko je pobjednik ili pobjednica u „The Voice Kids Hrvatska“. U timu Davora Gopca, u finale je stigla Nikol Kutnjak, uvijek nasmijana i puna energije. Njezini dosadašnji nastupi jasno pokazuju da se na pozornici osjeća kao kod kuće. Uz Nikol, boje Gobčevog tima branit će i Franka Prižmić, koja obožava pjevati i vjeruje da je pjesma najbolji način za zbližavanje ljudi. Mia Dimšić u završnicu ulazi s Frankom Žužić, čiji je san postati pjevačica koja će uvijek rasplesati publiku, a veliko finale korak je bliže ostvarenju tih snova. Glazbene snove dijeli i Ana Ajduković, kojoj je glazba strast i koja sanja o tome da postane poznata vokalna solistica. Vannin tim u finalu će predstavljati David Šimunov, koji slobodno vrijeme provodi uz crtiće i igrice, a najviše voli druženje s obitelji i prijateljima. Drugi finalist iz Vanninog tima, Niko Huljev Žuvan, slobodno vrijeme provodi uz ježa, a voli i igrati graničar te plivati. U timu Marka Tolje za pobjedu će pjevati Tihana Marković, koja uz glazbu obožava i sport, pa tako trenira nogomet, rukomet i košarku. Druga finalistica iz tima Marka Tolje je Tia Paola Pervanić, koja kada ne pjeva na pozornici ili u zboru, voli svirati klavir.

Prva je na pozornicu stala Tia Paola Pervanić, pjevala je Gibonnijevu pjesmu 'Tajna vještina', publikom se tijekom izvedbe prolomio glasni pljesak nekoliko puta.