Hrvatska 1992. ne bi bila međunarodno priznata da je bila 'za dom spremna'

U jesen 1991. Jean-Marie le Pen inkognito je boravio u Zagrebu, kao Marsijanac: svi su o njemu govorili, a nitko ga nije vidio, ni Franjo Tuđman, kojemu je, navodno, došao u goste. Tajanstveni posjet izazvao je bojazan kod mnogih hrvatskih prijatelja u Parizu koji znaju da bi se Francuz mogao popeti ne samo na Pantovčak, nego Hrvatima na glavu. Hrvatske akcije u tom bi slučaju pale na pariškoj burzi i dodatno ojačale nepovjerenje francuske državne politike prema Hrvatskoj. Ako je i bilo nekog skrivenog plana, prošlo je bez posljedica: Le Pen u Zagreb, Le Pen iz Zagreba. Gost se nije imao čime pohvaliti, a ni domaćinima nije odgovaralo da razglašuju kako se najmoćniji političar francuske i europske krajnje desnice zanima za zdravlje Franje Tuđmana i države koja je još bila u pelenama.