Hrvatska 1992. ne bi bila međunarodno priznata da je bila 'za dom spremna'

U jesen 1991. Jean-Marie le Pen inkognito je boravio u Zagrebu, kao Marsijanac: svi su o njemu govorili, a nitko ga nije vidio, ni Franjo Tuđman, kojemu je, navodno, došao u goste. Tajanstveni posjet izazvao je bojazan kod mnogih hrvatskih prijatelja u Parizu koji znaju da bi se Francuz mogao popeti ne samo na Pantovčak, nego Hrvatima na glavu. Hrvatske akcije u tom bi slučaju pale na pariškoj burzi i dodatno ojačale nepovjerenje francuske državne politike prema Hrvatskoj. Ako je i bilo nekog skrivenog plana, prošlo je bez posljedica: Le Pen u Zagreb, Le Pen iz Zagreba. Gost se nije imao čime pohvaliti, a ni domaćinima nije odgovaralo da razglašuju kako se najmoćniji političar francuske i europske krajnje desnice zanima za zdravlje Franje Tuđmana i države koja je još bila u pelenama.
Da je Franjo Tuđman u odsudnom trenutku hrvatske borbe za neovisnost ugostio Le Pena, sigurno bi otežao, a možda i odgodio, međunarodno priznanje hrvatske države
Hrvatska je priznata zato sto je bila zrtva brutalnog agresora .Kraj price!
Zato nas je cipelario tvoj ljevicar Miteran.
Krivo jugo Mirkane. Da Hrvati 91. nisu bili za dom spremni ne bi se imalo šta priznavati. Bili bi zgaženi i uništeni za sva vremena.