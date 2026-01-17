Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Hrvatska 1992. ne bi bila međunarodno priznata da je bila 'za dom spremna'

17.01.2026. u 22:33

Da je Franjo Tuđman u odsudnom trenutku hrvatske borbe za neovisnost ugostio Le Pena, sigurno bi otežao, a možda i odgodio, međunarodno priznanje hrvatske države

U jesen 1991. Jean-Marie le Pen inkognito je boravio u Zagrebu, kao Marsijanac: svi su o njemu govorili, a nitko ga nije vidio, ni Franjo Tuđman, kojemu je, navodno, došao u goste. Tajanstveni posjet izazvao je bojazan kod mnogih hrvatskih prijatelja u Parizu koji znaju da bi se Francuz mogao popeti ne samo na Pantovčak, nego Hrvatima na glavu. Hrvatske akcije u tom bi slučaju pale na pariškoj burzi i dodatno ojačale nepovjerenje francuske državne politike prema Hrvatskoj. Ako je i bilo nekog skrivenog plana, prošlo je bez posljedica: Le Pen u Zagreb, Le Pen iz Zagreba. Gost se nije imao čime pohvaliti, a ni domaćinima nije odgovaralo da razglašuju kako se najmoćniji političar francuske i europske krajnje desnice zanima za zdravlje Franje Tuđmana i države koja je još bila u pelenama.

Ključne riječi
zds agresija Dubrovnik Jean-Marie Le Pen Tito Franjo Tuđman

Komentara 8

Pogledaj Sve
SP
Spezzi
22:42 17.01.2026.

Krivo jugo Mirkane. Da Hrvati 91. nisu bili za dom spremni ne bi se imalo šta priznavati. Bili bi zgaženi i uništeni za sva vremena.

LI
LikaDika
22:39 17.01.2026.

Hrvatska je priznata zato sto je bila zrtva brutalnog agresora .Kraj price!

AN
Antonio1952
22:39 17.01.2026.

Zato nas je cipelario tvoj ljevicar Miteran.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Rafalei stigli u Hrvatsku
Premium sadržaj
Video sadržaj
14
ISPOD CRTE

Čiji su veći rafalei, Plenkovićevi ili Vučićevi? Da smo čekali, sad ne bismo imali nikakve!

Što god Plenković kupi, naručit će i Vučić. Makar preko Temua. Uzeo bi i nosače aviona, samo kad bi se RH na to odlučila. Pa makar ih usidrio pred Beogradom na vodi, poput razarača na Temzi. Pa što košta da košta. Nije vožd nikad bio cicija. Barem kad je riječ o samoodržanju. Srbija će konačno nešto, eto i kupiti, a da nije ukrala od RH i drugih iz bivše države.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!