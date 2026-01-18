Nakon afričkih pustinja i plemenskih zajednica, Edin Krnić nastavio je put prema još udaljenijim i složenijim svjetovima – onima u kojima se sudaraju tradicija, duhovnost, rat i svakodnevna borba za opstanak. Njegova putovanja sve su manje bila potraga za nepoznatim, a sve više suočavanje s granicama ljudske izdržljivosti i razumijevanja. Od Južne Amerike i Oceanije, preko Butana i Afganistana, pa do sibirskih tračnica i mongolskih stepa, Krnić nije bilježio samo mjesta nego i način života koji prkosi modernom svijetu i podsjeća koliko je čovjek, posvuda na planetu, sličniji nego što se čini. Upravo na tim rubovima civilizacije, daleko od turističkih ruta i sigurnih narativa, njegovo je putovanje dobilo dublji smisao – kao trajan dijalog s ljudima, ali i sa samim sobom.
Amiši su me primili u svoj dom i otkrili mi tajnoviti život potpuno odvojen od svijeta
Amiši nemaju liberalan odnos prema strancima pa je otvorenost koju su pokazali prema meni još dragocjenija. A posebno mjesto u sjećanju na moja putovanja ima pleme Hamer u dolini Omo – dopustili su mi da svjedočim ritualu tijekom kojeg bičuju mladence
Nisu oni uopce tako vise odvojeni od svijeta, polako se moderniziraju. Sad voze I kamione I imaju svoje trgovine svugdje gdje prodaju uglavnom namjestaj I hranu.