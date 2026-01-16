Naši Portali
NBA LIGA

Oklahoma dobila derbi u Houstonu, Shai opet briljirao i odveo prvake do slavlja

NBA: Oklahoma City Thunder at Houston Rockets
Troy Taormina/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
16.01.2026.
u 09:55

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera u derbiju su večeri kao gosti svladali Houston Rocketse sa 111-91

Susret u Houstonu bio je izjednačen sve do posljednje četvrtine koju je Thunder dobio sa 34-16 te na kraju upisao komfornu pobjedu. Shai Gilgeous-Alexander produžio je svoj niz uzastopnih utakmica s barem 20 koševa na 112 ubacivši točno 20, Chet Holmgren je dodao 18 za pobjednike, dok su Kevin Durant sa 19 ubačaja i Jabari Smith sa 17 poena i 10 skokova bili najučinkovitiji kod poraženih. Oklahoma City i dalje je uvjerljivo prva momčad Zapadne konferencije i čitave lige s omjerom pobjeda i poraza 35-7, dok je Houston šesti na Zapadu sa 23-15.

San Antonio Spursi poravnali su se s Denver Nuggetsima na drugom mjestu Zapada sigurnom domaćom 119-101 pobjedom protiv Milwaukee Bucksa. Victor Wembanyama je sa 22 ubačaja i 10 skokova predvodio Spurse, dok je Giannis Antetokounmpo ubacio 21 za Buckse. Spursi su sad na omjeru 28-13, dok su Bucksi sa 17-24 na 11. mjestu Istoka.

Vodeći sastav Istoka Detroit Pistonsi u zanimljivom su dvoboju na svom terenu nadigrali Phoenix Sunse sa 108-105. Gosti, koji su igrali bez svog najboljeg strijelca Devina Bookera, imali su priliku tricom sa sirenom odvesti dvoboj u produžetak, ali Greyson Allen nije bio precizan. Lošu večer prvog igrača Pistonsa Cadea Cunninghama, koji je zabio samo 10 uz šut iz igre 3-16, nadoknadili su Duncan Robinson sa 19 koševa i Jalen Duren sa 16 pogodaka i 18 skokova, dok Sunsima nije bilo dovoljno 33 ubačaja Allena. Pistonsi su na omjeru 29-10, dok su Sunsi sedmi na Zapadu sa 24-17.

Boston Celticsi preskočili su New York Knickse na drugom mjestu Istoka zahvaljujući svojoj 119-114 pobjedi na gostovanju kod Miami Heata te 113-126 porazu Knicksa na gostovanju kod Golden State Warriorsa. Celticsi su se uspjeli oporaviti od lošeg ulaska u utakmicu u Miamiju, domaći su krenuli s vodstvom 28-9, a do pobjede su ih vodili Anfernee Simons sa 39 i Jaylen Brown sa 27 poena, dok su kod domaćih trojica igrača imala učinak od preko 20 koševa, Norman Powell 26, a Tyler Herro i Bam Adebayo po 22. Warriorsi su svladali Knickse zahvaljujući raspoloženim Jimmyju Butleru koji je ubacio 32 i Stephenu Curryju koji je zabio 27 pogodaka. Kod gostiju su Miles McBride i OG Anunoby zabili po 25, a Karl-Anthony Towns 17 uz 20 skokova. Boston je sada drugi na Istoku sa 25-15, dok je New York treći sa 25-16. Miami je osmi na Istoku sa 21-20, a Golden State osmi na Zapadu sa 23-19.

Los Angeles Lakersi izgubili su četvrtu od zadnjih pet utakmica, ovoga puta sa 117-135 na svom terenu od Charlotte Hornetsa. Kod gostiju posebno je inspiriran bio LaMelo Ball sa 30 koševa i 11 asistencija, Brandon Miller je dodao 26, a Miles Bridges 25, dok domaćima nije pomoglo 39 ubačaja Luke Dončića te 29 LeBrona Jamesa. U Berlinu je Orlando Magic sa 118-111 nadigrao Memphis Grizzliese. Paolo Banchero je sa 26 koševa i 13 skokova predvodio pobjednike, dok je Jaren Jackson ubacio 30 za poražene.
Houston Oklahoma City Thunder nba

