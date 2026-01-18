Srna nam je otkrio što stoji iza odluke koja je razbjesnila Hrvatsku, evo zašto su ga isključili

Konačno su krenuli i rukometaši Hrvatske na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. Tek treći dan igrana je skupina u kojoj su izabranici Dagura Sigurdssona. Gruzija je bila zagrijavanje, a ono pravo čeka nas sljedeći tjedan, odlučujući susreti protiv Nizozemske i Švedske za prolaz u drugi krug, ali i za prijenos važnih bodova. Nije počelo dobro, iščupali smo pobjedu doslovce u posljednjih pet minuta.

- Jako smo loše ušli u utakmicu. Ne znam koji je pravi razlog. Ali, probijen je led, sad više nećemo biti u grču, u to sam siguran. Rekao bi da smo ovu utakmicu dobili na silu, na mišiće. Naravno, ima tu stvari koje nas moraju zabrinuti, ima tu stvari koje moramo pod hitno popraviti ako želimo u drugi krug - rekao je iskreno Zvonimir Srna koji je na kraju dobio nepotrebno isključenje kada se rezultat lomio. Video pogledajte OVDJE.

- Išao sam zaštiti Mandića a onda su mene suci isključili - priznao je Srna.

Tko zna kako bi sve to završilo da Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, nije napravio nekoliko izmena na minus šest. U igru je umjesto Srne i Martinovića ubacio Lučina i Klaricu i sve je krenulo na bolje. Kuzmanović je krenuo s prve dvije obrane a onda ga nije bilo nigdje pa je u igru ušao Matej Mandić. S nekoliko obrana novi član njemačkog Magdeburga uvelike je doprinio da u samo nekoliko minuta dostignemo i prestignemo Gruzijce koji su igrali bez opterećenja, bez pritiska. Veliko osvježenje je bio i ulazak Josipa Šimića koji ne samo da je sjajno odradio u obrani već je i u napadu bio bez pogreške. Kad bi naravno dobio loptu, a malo ih dobivao.

- Obrana je čak bila korektna u prvom poluvremenu ali smo u napadu napravili jako puno pogrešaka. Imali smo previše promašaja, previše izgubljenih lopti. Moramo što prije zaboraviti ovu utakmicu i okrenuti se Nizozemcima koji sigurno neće prokockati plus šest koliko su imali Gruzijci. Dakle, zaključak je da nikako ne smijemo dozvoliti da Nizozemska napravi takvu prednost. Moramo biti puno više fokusirani u sljedećim utakmicama. Valjda je ovo prva i jedina loša utakmica na ovom turniru - rekao je David Mandić.

Luka Cindrić odigrao je sjajnu utakmicu.

- Ne, nisam se uplašio na minus šest. Znali smo da imamo kvalitetu da ih preokrenemo. Tako je i bilo. No, umjesto da u drugom poluvremenu nastavio u ritmu iz završnici prvog, mi smo opet dozvolili Gruzijcima da nas stalno drže u egalu. Pamti se pobjeda, sve ostalo je za zaborav - rekao je Cindrić.

Izbornik Dagur Sigurdsson bio je kratak.

- Bili smo vrlo nesigurni na početku utakmice, napravili smo puno tehničkih grešaka, Gruzija je igrala dobro, nismo ih pritisnuli, preuzeli kontrolu. Promašili smo i puno šansi, sedmeraca... Jako teška utakmica.

Nervozan je na početku bio i novi kapetan, Ivan Martinović.

- Veliki kaos na početku, u grču smo startali svi, imao sam osjećaj da želimo previše dati pa nismo igrali ono što smo pripremili, trenirali u prvih 20 minuta. Pokazali smo karakter, što je najvažnije, i dva boda su tu. Na EP-u su svi na visokoj razini, sad imamo dan za pripremu za Nizozemsku, koja igra još bolje i brže. Navijači su nas bodrili 60 minuta, jako nam je pomoglo, obećajem da ćemo bolje igrati. Imamo dosta iskustva, top fizio tim, kondicijskog trenera i veći je problem psiha, nećemo tako dobro spavati večeras. Moramo se smiriti, opustiti, prva je utakmica najteža, bit ćemo bolji - zaključio je Martinović..

Slijedi dan odmora, a onda Nizozemska. Pobjeda nas vodi u drugi krug, s pobjedom ostajemo u Švedskoj barem još tjedan dana, do 29. siječnja. A onda put doma ili u Herning na polufinale...