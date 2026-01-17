Naši Portali
CIJELA DRŽAVA SLAVI

Srpski mediji likuju: 'Ljudi, pa ovo što smo napravili nije viđeno nikad u povijesti'

European Handball Championship - Serbia - Germany
Foto: SINA SCHULDT/DPA
1/3
Autor
Patrik Mršnik
17.01.2026.
u 23:00

Rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je jednu od najvećih pobjeda u svojoj novijoj povijesti, svladavši favoriziranu Njemačku na Europskom prvenstvu. Srpski mediji pobjedu slave kao "čudo" i "herojski podvig", a posebno ističu bizaran trenutak koji je prelomio utakmicu i koji, kako pišu, nikada nije viđen u povijesti rukometa

Senzacionalnom pobjedom protiv olimpijskog viceprvaka Njemačke rezultatom 30:27, rukometaši Srbije ostali su u igri za prolazak u drugu fazu Europskog prvenstva u Danskoj. Nakon poraza od Španjolske u prvom kolu, malo tko je davao izglede momčadi izbornika Raula Gonzalesa protiv moćnih Nijemaca, no Srbi su na terenu ostavili srce i priredili prvorazredno iznenađenje. Mediji u Srbiji ne štede superlative, opisujući utakmicu kao "spektakularnu" i "najbolju u posljednjem desetljeću", slaveći tako prvu pobjedu nad Njemačkom od osamostaljenja države i prekidajući svojevrsnu tradiciju ranog ispadanja s velikih natjecanja, o kojoj se često s ironijom piše i u regiji.

Prvo poluvrijeme nije slutilo na takav rasplet. Njemačka je od početka nametnula svoj ritam, konstantno održavala prednost i na odmor otišla s naizgled sigurnih četiri gola viška (17:13). Predvođeni nezaustavljivim Jurijem Knorrom i Mirom Schlurofom, Nijemci su kažnjavali svaku pogrešku Srbije, a dojam je bio da Srbe u igri drži jedino fantastični vratar Dejan Milosavljev, koji je s nekoliko nevjerojatnih obrana spriječio potpunu katastrofu. Činilo se da Srbiju čeka još jedan poraz i već viđeni scenarij pakiranja kovčega nakon preliminarne faze natjecanja.

No, u drugom poluvremenu na teren je izašla neka potpuno drugačija Srbija. S puno čvršćom obranom i znatno boljom realizacijom u napadu, Srbi su počeli topiti njemačku prednost. Golovima Vukašina Vorkapića i Dragana Pešmalbeka, Srbija se malo po malo vraćala u igru, da bi u 41. minuti stigla do izjednačenja (20:20). Dvorana u Herningu je utihnula, a favorizirani Nijemci počeli su pokazivati znakove nervoze. U tim trenucima Lazar Kukić postiže gol za vodstvo 22:21, a momčad Raula Gonzalesa preuzima kontrolu nad utakmicom i ne ispušta je do samog kraja.

Ključni, gotovo nevjerojatan trenutak dogodio se tri minute prije kraja pri vodstvu Srbije 26:25. Njemačka je postigla gol za izjednačenje, no njihov izbornik Alfred Gislason je djelić sekunde prije nego što je lopta prešla crtu zatražio time-out. Nakon kratke provjere snimke, mađarski suci su pogodak poništili, što je bio presedan u svijetu rukometa. Srbija je iskoristila taj poklon, Uroš Kojadinović s dva uzastopna gola odvodi svoju reprezentaciju na nedostižnih plus tri, a Milosavljev brani sedmerac i stavlja točku na i jedne od najluđih utakmica prvenstva. Srbija sada sama odlučuje o svojoj sudbini, a za prolazak dalje potrebna joj je pobjeda protiv Austrije u posljednjem kolu.
Ključne riječi
Srbija srpski mediji EP rukomet 2026.

Komentara 6

Pogledaj Sve
BU
BUDAK
00:38 18.01.2026.

Savršeno !!!osveta za april mesec 1941??

Avatar Antifašist
Antifašist
23:44 17.01.2026.

I ćorava kokoš nađe zrno!

CR
CroVukovar
23:39 17.01.2026.

Idu oni doma...

