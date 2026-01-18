Naši Portali
VIDEO: PA OVO NEMA NIGDJE

Svijet bruji o potezu njemačkog izbornika protiv Srbije, ljudi ne mogu vjerovati što je učinio

DEN, Serbien vs. Deutschland, Handball, EHF Europameisterschaft 2026, Gruppe A, Spieltag 2, 17.01.2026
Foto: R4088 Marcel von Fehrn
1/3
Autor
Patrik Mršnik
18.01.2026.
u 08:17

Rukometni svijet ostao je u šoku nakon bizarne završnice utakmice Europskog prvenstva između Njemačke i Srbije. Odluka iskusnog njemačkog izbornika Alfreda Gislasona u ključnom trenutku ne samo da je poništila gol njegove momčadi, već je izravno gurnula Srbiju prema senzacionalnoj pobjedi

Igrala se 58. minuta utakmice. Srbija, nakon spektakularnog preokreta u drugom poluvremenu, vodi 26:25 protiv favorizirane Njemačke. Napetost u dvorani u Herningu mogla se rezati nožem dok su Nijemci pleli mrežu oko srpskog gola u potrazi za izjednačenjem. Njihov najbolji igrač, Juri Knorr, probija se i upućuje udarac. Lopta para mrežu, semafor bi trebao pokazati 26:26, a njemačka klupa skače u zrak. No, umjesto slavlja, uslijedio je šok i nevjerica.

U istom trenutku kada je Knorrova lopta prelazila gol-crtu, oglasio se zvučni signal, a LED svjetla na okviru gola su zasvijetlila, signalizirajući prekid igre. Mađarski suci odmah su zaustavili igru i zatražili pregled snimke. Nakon kratke provjere, odluka je bila konačna, pogodak se poništava. Razlog? Gotovo nevjerojatan. Njemački izbornik Alfred Gislason, jedan od najcjenjenijih rukometnih stručnjaka na svijetu, pritisnuo je tipku za minutu odmora djelić sekunde prije nego što je lopta ušla u gol. Video pogledajte OVDJE.

Dok su srpski mediji slavili pobjedu kao "povijesnu" i "neviđenu", Gislason je nakon utakmice stao pred kamere i preuzeo potpunu odgovornost za potez koji je njemački komentator opisao kao "scenu stoljeća". "Naravno da je to moja odgovornost. Htio sam uzeti time-out u trenutku kada smo kompletni na terenu. Nažalost, pritisnuo sam gumb djelić sekunde prerano. To ide na moju dušu", iskreno je priznao 66-godišnji Islanđanin, trener koji je u karijeri osvajao sve što se moglo osvojiti na klupskoj razini.

Srbija je neočekivani poklon objeručke prihvatila. Nakon poništenog gola i njemačke minute odmora, Uroš Kojadinović s dva uzastopna pogotka odvodi svoju momčad na nedostižnih 29:26. Točku na i stavio je vratar Dejan Milosavljev obranom sedmerca, čime je osigurana velika pobjeda Srbije rezultatom 30:27. Bio je to prvi trijumf Srbije nad Njemačkom od raspada bivše države i veliko iznenađenje prvenstva koje je Srbe ostavilo u igri za drugi krug.

Poraz i način na koji se dogodio očito su ostavili dubok trag u njemačkoj svlačionici, a frustracije nije skrivao ni tragičar Juri Knorr. On se nije zaustavio samo na komentiranju te situacije, već je uputio i kritiku na račun izbornikove taktike. "Naravno da u tebi vrije dok sjediš na klupi, a znaš da možeš pomoći. Ne možemo pobjeđivati ako pojedinci igraju svih 60 minuta", izjavio je Knorr za ARD, jasno aludirajući na nezadovoljstvo raspodjelom minutaže i Gislasonovim odlukama.
Ključne riječi
Njemačka Srbija EP rukomet 2026.

Komentara 3

