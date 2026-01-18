Naši Portali
SERIE A

Romina „osveta“, 2-0 slavlje kod Torina

CALCIO - Serie A - AS Roma vs Como 1907
Domenico Cippitelli/IPA Sport /
VL
Autor
Hina
18.01.2026.
u 21:33

Novi igrač Rome, Nizozemac Donyell Malen, postigao je dva pogotka, u 23. i 26. minuti. Prvi mu je gol poništen nakon VAR provjere, ali ne i drugi kada mu je lijepo asistirao Dybala. Upravo je Argentinac Dybala dodatno približio Romu pobjedi kada je u 72. minuti zabio za konačnih 2-0.

Nogometaši Rome ugrabili su ove nedjelje tri prvenstvena boda nakon što su u gostima svladali Torino s 2-0 u 21. kolu talijanske Serie A.

Rimljani su se tako „osvetili“ ovom suparniku koji ih je prije nekoliko dana pobijedio na Olimpicu i izbacio iz talijanskog Kupa.

Novi igrač Rome, Nizozemac Donyell Malen, postigao je dva pogotka, u 23. i 26. minuti. Prvi mu je gol poništen nakon VAR provjere, ali ne i drugi kada mu je lijepo asistirao Dybala. Upravo je Argentinac Dybala dodatno približio Romu pobjedi kada je u 72. minuti zabio za konačnih 2-0.

Hrvatski nogometaš Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a Roma je preskočila Juventus na ljestvici i ponovno je četvrta.

Nogometaši Fiorentine nastavili su pobjednički niz u talijanskoj Serie A te su na gostovanju kod Bologne slavili s 2-1. U posljednje četiri ligaške utakmice Fiorentina je ostvarila dvije pobjede i dva remija te je napustila opasnu zonu ispadanja na ljestvici.

Fiorentina je pobjedu osigurala golovima u prvom poluvremenu. U 19. minuti Mandragora je pogodio s deset metara za 1-0, dok je u 45. minuti sijevnula gostujuća kontra, a uz pomoć domaće obrane na 2-0 je povisio Piccoli. Tek u 88. je smanjio Fabbian na 1-2, a unatoč domaćem pritisku u završnici Bologna je ostala bez još jednog pogotka i barem boda.

U drugom dijelu najbolju je gostujuću šansu imao hrvatski nogometaš Marin Pongračić, ali je njegov pokušaj loba obranio golman Bologne. Pongračić je odigrao cijelu utakmicu, dok je Nikola Moro za Bolognu ušao u igru u 46. minuti.

U ponedjeljak se igraju još dvije utakmice ovog kola. Parovi su Cremonese - Verona i Lazio - Como.

