NE ODUSTAJE

Katarina je u 'Život na vagu' ušla sa 213,6 kg, pohvalila se kako i dalje vježba i sada izgleda ovako

18.01.2026.
u 18:20

Odlučna da unese promjene u svoj život Katarina je i nakon izlaska iz showa nastavila voditi brigu o zdravoj prehrani i vježbanju

Katarinu Ondini iz Splita gledatelji showa "Život na vagi" upoznali su u devetoj sezoni. Kada je ušla u show vaga je pokazala kako ima 213,6 kilograma, a na finalnom vaganju Splićanka je imala 167,7 kilograma. Odlučna da unese promjene u svoj život Katarina je i nakon izlaska iz showa nastavila voditi brigu o zdravoj prehrani i vježbanju. Pokazuje to i u svojim objavama na TikToku, a kada je izašla iz showa rekla je kako joj je najveća želja da njezina kći ima zdravu mamu. 

 "Koliko god je mene mučilo cijelo vrijeme, ta moja odvojenost od kćerke, toliko će me sada ona motivirati da ja zbilja dam svoj maksimum. Prvenstveno to činim zbog nje, ali i sebe. Želim da ima mamu dugo godina, zdravu mamu koja joj može biti dobar primjer i uzor u životu, kao što sam ja imala svoju. Jer, svjesna sam da moje dijete nema nikoga nakon mene.", rekla je tada Katarina. Kada je ušla u show pregled kod liječnika bio je alarmantan jer se njezino srce nije moglo vidjeti na ultrazvuku od količine masnog tkiva. Na TikToku Katarina je objavila nedavno i sliku iz teretane i pokazala kako vježba, a fotografiju kako izgleda sada možete vidjeti ovdje

Kada je ulazila u show Katarina je sebe opisala kao pravednu, veselu i otvorenu osobu iako priznaje da je s godinama postala pomalo lijena. „Prije nisam bila takva“, iskreno je rekla. Iako se trudi zračiti vedrinom, kad je riječ o izgledu, nema milosti prema sebi. „Ništa ne volim na sebi“, priznala je i dodala kako se najviše srami trenutaka kada se mora razodjenuti. Višak kilograma joj uskraćuje sudjelovanje u aktivnostima s kćeri, izlaske u klubove i duge šetnje. Sanja o tome da stane u traperice, no ono što je plaši nije izgled, nego pomisao da bi njezina kći mogla odrastati bez majke. Upravo zato odlučila se prijaviti u ‘Život na vagi‘, motiv joj je pružiti svom djetetu što kvalitetnije djetinjstvo. „Pravo je vrijeme jer vremena više nemam“, kaže 45-godišnja Kate.

Priznala je da se ne voli gledati u ogledalo jer samo vidi - veliku katastrofu, ali unatoč svemu tome, u njoj postoji snaga i želja da se promijeni. Da napokon ostvari svoje želje i ode na klizanje, rafting, uživa Parizu na balkonu s čašom u ruci - mršavija, sretnija, proživljava svaki trenutak i ne propušta više nijednu priliku.
