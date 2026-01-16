Splitski Barkley otišao je nakon kratke i teške bolesti: 'Poludio bi da smo sada otkazali turnir'

Tužna i šokantna vijest stigla je iz Splita. U 51. godini od vrlo kratke i teške bolesti preminuo je Ante Grgurević, dugogodišnji košarkaš Splita i niza europskih klubova.

U tu vijest bilo je tim teže povjerovati ako se zna da je Ante bio snažan igrač, kao od brda odvaljen, koji je sa svojih 197 centimetara vrlo umješno igrao centra. Stoga su ga novinari ponekad znali zvati splitskim Barkleyem.

Karijeru je počeo u splitskom Dalvinu, nastavio u Splitu, a potom se zaputio u Švicarsku (Lugano Tigers). Nakon nove, dvogodišnje epizode u Splitu, igrao je za Avellino, Krku, Rimini, opet za Split, Montegranaro, Scafati, Aris, Larissu, atenski AEK, Olympiju Patras i Engomis, da bi igračku karijeru završio u klubu (Split) u kojem se i afirmirao.

Dugi niz godina Ante je bio pomoćni trener prve momčadi Košarkaškog kluba Split, da bi u jednom trenutku, u ožujku 2019., na klupi žutih naslijedio Vladimira Anzulovića. I premda je klub s njim potpisao dvogodišnji ugovor, nakon nešto više od pola godine Ante se povukao na mjesto trenera mlađih uzrasta. Ondje ga je, u radu s podmlatkom, i snašla ova tužna sudbina. Evo što nam je na temu velikog gubitka proslijedio klupski glasnogovornik Ozren Maršić.

"Samo oni koji su živjeli i radili s njim znaju kakva je veličina bio. Čovjek od glave do pete. Poštenje, rad, briga o drugima, obitelj... Igrač ispred svog vremena. Rekli su mu da sa svojih 197 cm nikad neće nešto napraviti, a on je napravio karijeru o kakvoj su mnogi mogli samo sanjati. Dite Varoša, bio je Charles Barkley svoga vremena, snagom volje i želje nosio se s gorostasima pod obručima. 'Nemoj mi pričati o tome, to je prošlo vrijeme', sto puta bi znao reći.

Skroman u svojoj veličini, nikad nije puno govorio o igračkim danima žute trinaestice. Ljubav prema košarci, prema svom klubu... Ujutro, poslijepodne, navečer... Kao da i sada s prozora Gripa gledamo onaj izdignuti čvrsti hod kako prolazi parkingom i ulazi u dvoranu.

Nije dozvoljavao da se tek tako otkazuju treninzi i zato ni sada, kada je otišao, nismo otkazali treninge djece, jer Grga bi poludio. Ni Trofej Žutko za najmlađe ovog vikenda nismo otkazali. Tko bi to smio napraviti... Tko bi zaboravio naš Ljetni kamp, Žutu ligu, Trofej Žutko, pokretanje mini basketa, otvaranje škola košarke, borbe za svaki slobodni termin... Vi koji ćete slušati o Grginoj veličini, slobodno dodajte još toga. I malo će biti. Takvog kakav je on nije bilo."

I kao što sada jedino ima smisla, u KK Split najavljuju da Trofej Žutko više neće nositi taj naziv, već će se zvati Memorijal Ante Grgurević.