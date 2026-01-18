U velikoj drami, uz veliki imperativ i pomoć domaćeg terena, Srbi nadjačali i Mađare

Kolika može biti moć domaćeg terena i u vaterpolu, uvjerili smo se u utakmici 5. kola Prvenstva Europe između Srbije i Mađarske. A ta vrhunska vaterpolska predstava događala se pred 14 tisuća gledatelja u Areni Beograd u kojoj je reprezentacija domaćina imala imperativ pobjede.

Jer, nakon remija u prvom kolu s Nizozemskom (i samo dva boda za pobjedu iz peteraca), nakon pobjede nad Španjolcima, Srbi su za prolaz u polufinale trebali pobjedu i nad svojim sjevernim susjedima.

Premda su nakon samo tri minute Mađari vodili 3:0, a potom i 4:1, a u tim trenucima osjetio se grč radi važnosti utakmice, već početkom druge četvrtine Srbi su vodili 5:4.

U nastavku susreta ipak nismo gledali ravnopravan okršaj vaterpolskih divova, najtrofejnije reprezentacije u povijesti ovog sporta (Mađarska) i najtrofejnije reprezentacije u 21. stoljeću (Srbija). Na krilima decibela s tribina Srbi su polako "zidali" svoju obranu i gradili prednost pri čemu je 12. pogodak za Srbe (12:8) postigao nekadašnji mladostaš Miloš Ćuk.

Svojim trećim pogotkom Mandić je doveo u Srbiju u vodstvo od "plus pet" (13:8) i u tim trenucima je izgledalo da je pitanje pobjednika riješeno. No, ne i kada vam je suparnik Mađarska koja je na minutu i pol prije kraja na samo pogotak zaostatka (14:13) No, tada Srgija dobiva igrača više i Strahinja Rašović zabija na 15:13. Mađari brzo smanjuju (15:14) i onda Srbi kreću u svoj posljednji napad u kojem gube loptu koju im 16 sekundi prije kraja u posjed vraća slovenski sudac Boris Margeta. na što su Mađari burno reagirali. Doduše, u posljednjoj sekundi pokušao je Fekete izvesti što i Argyropoulos protiv Hrvatske (šrauba sa šest metara) ali je taj očajnički šut završio u bloku srpskog igrača.

Atmosfera u Areni Beograd bila je moćna ali ne onakva kakva je bila u Areni Zagreb za vrijeme Svjetskog prvenstva u rukometu i utakmica hrvatske reprezentacije u istoj.