Novinarka se oglasila nakon vožnje u pijanom stanju: 'Ne preostaje mi ništa nego ispričati se...'

Zadar: Privođenje Melite Vrsaljko na prekršajni sud radi vožnje u pijanom stanju
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
18.01.2026.
u 18:31

Nakon objave policijskog priopćenja, Vrsaljko se oglasila na Facebooku i uputila javnu ispriku

Novinarka Melita Vrsaljko uhićena je u nedjelju u Benkovcu zbog vožnje pod utjecajem alkohola, izvijestila je Policijska uprava zadarska u službenom priopćenju, no bez navođenja njenog imena. Policija je navela da su u nedjelju, 18. siječnja u 00.48 sati, u Ulici Stjepana Radića u Benkovcu policijski službenici Policijske postaje Benkovac – Obrovac zaustavili 32-godišnju hrvatsku državljanku koja je upravljala automobilom zadarskih registarskih oznaka bez upaljenih svjetala. Daljnjom kontrolom utvrđeno je da joj je isteklo važenje vozačke dozvole, a alkotestiranjem je izmjerena koncentracija alkohola u organizmu od 1,68 g/kg.

Vozačica je odbila ponuđeni preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava u organizmu, zbog čega je isključena iz prometa i uhićena. Smještena je u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nakon prekršajne obrade, zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dovedena je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila zadržavanje, novčanu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od 80 dana te zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije na šest mjeseci. Sud je predmet stavio u redovan postupak.

Nakon objave policijskog priopćenja, Vrsaljko se oglasila na Facebooku i uputila javnu ispriku. “Zadnjih pet godina u automobilu sam skoro svaki dan i danas sam napravila svoj prvi prometni prekršaj. Bome je odjeknulo. Vrlo je nepametno sjesti u auto nakon konzumiranja alkohola i ne preostaje mi ništa nego ispričati se, priznati grešku i više je ne ponoviti. Važno je iz svega izvući poruku, a ona glasi: cuga i volan u kombinaciji nikad nisu dobra ideja”, napisala je.

Vrsaljko se u proteklim godinama već nalazila u fokusu javnosti zbog napada koje je doživjela tijekom obavljanja novinarskog posla u kraju u kojem živi, kao i zbog ranijih polemika vezanih uz javna događanja u benkovačkom kraju. U ovom slučaju, nakon saslušanja na Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru, predmet je stavljen u redovan postupak.

Ključne riječi
Melita Vrsaljko Faktograf.hr novinarka

Komentara 10

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
18:35 18.01.2026.

Vozi pijana, odbila test na opojne droge dakle i drogirana, s nevažećom vozačkom, po noći bez upaljenih svjetala....jedna isprika i stvar riješena. Nećemo valjda u državi utemeljenoj na antifašizmu kažnjavati antifašiste.

NI
Nipos18
19:09 18.01.2026.

Ne bih se čudio da joj lijeva strana ulice dodijeli nagradu za vozačicu godine....

CU
Cuki
18:44 18.01.2026.

Nije pokazivala grimase kao zadnji put

