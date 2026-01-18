Naši Portali
UOČI TURSKE

Hrvatska odahnula, stigle su dobre vijesti iz Beograda

VL
Autor
Hina
18.01.2026.
u 18:57

Nakon utakmice s Rumunjima bilo je manje doze nespokoja u pogledu ozljeda Lorena Fatovića i Konstantina Harkova, ali u nedjelju su uslijedile dobre vijesti. Harkov je tek natukao prst, dok se Fatoviću ukliještio živac u lopatici. Za Fatovića je to bilo bolno i zato nije mogao igrati protiv Rumunjske. No, već dan kasnije je manje-više normalno trenirao. Izbornik Ivica Tucak će odlučiti hoće li ga koristiti u susretu protiv Turske.

Bez obzira na ime suparnika i protiv Turske moramo odigrati utakmicu na najvišoj mogućoj razini, izjavio je hrvatski vaterpolski reprezentativac Filip Kržić uoči ogleda drugog kola drugog kruga Europskog prvenstva.

Dvoboj hrvatskih i turskih vaterpolista počinje u ponedjeljak u 20.30 sati, a nastup u skupini F Hrvatska je otvorila u subotu lakom pobjedom protiv Rumunjske od 17-9.

„Turska je dosta napredovala u posljednje vrijeme s grčkim trenerom Loudisom i morat ćemo u tu utakmicu ući maksimalno ozbiljno i koncentrirani. Normalno, sve ipak ovisi o nama i nas se najviše pita“, rekao je Pavo Marković, pomoćni trener hrvatske reprezentacije, prije ogleda protiv Turske koja je na ovom prvenstvu najbolji rezultat ostvarila u prvom krugu pobjedom protiv Slovačke.

„Riječ je o solidnoj reprezentaciji koja se dignula u zadnje vrijeme, dolaskom grčkog trenera. Igraju organizirani vaterpolo pa ćemo ih shvatiti ozbiljno, kako smo i sve dosad. Ipak je ovo Europsko prvenstvo, ali jasno, mislim da smo favoriti i da ćemo to uspjeti na kraju i pokazati“, izjavio je prije novog ispita na prvenstvu Ante Vukičević, a sličnih je razmišljanja u najavi bio i Filip Kržić.

„Turska je na ovom prvenstvu dobila Slovačku, izgubila samo gol razlike od Rumunjske i to znači da mi moramo pod svaku cijenu odigrati na najvišoj mogućoj razini. Moramo zadržati punu kontrolu nad utakmicom, dodatno ispraviti neke pogreške i pripremiti se za Italiju koja nam slijedi i koja je najteži suparnik“, rekao je Kržić.

