Javio se čovjek za kojega je Tucak rekao da 'za njega nije Srbin', evo što nam je rekao

Gotovo da i nema regionalnog sportskog portala kojem je stalo do klikova (a kojem nije) a da nije prenio izjavu hrvatskog izbornika Ivice Tucka na temu njegova prijateljstva s crnogorskim izbornikom Dejanom Savićem, inače bivši srpskim reprezentativcem i trofejnim srpskim izbornikom.

A Tucak je za Sportal, sportski portal dnevnog lista Blic, kazao:

- Ja ne mogu drugačije. Dejan Savić za mene nije Srbin, niti sam ja za njega Hrvat, da ne upotrebljavam one teže izraze, koji se nažalost koriste. On je za mene gospodin sportaš, prijatelj, drug, ljudska gromada, ne samo u fizičkom smislu. On je čovjek pun emocija, duha, inteligentan, načitan, s njim možeš proći 1500 tema i u svakoj uživati. Kome je to palo ružno, neka mu je, kome je lijepo - hvala Bogu. Sport treba spajati ljude.... Za mene je Dejan bio, danas jest, i bit će veliki prijatelj i veliki sportski rival. On je danas izbornik Crne Gore i naravno da ću sve učiniti da ga pobijedim, kao i on mene, ali ostat ćemo prijatelji do kraja života.

Pročitavši sve ovo o njihovu nadnacionalnom prijateljstvu, ali i pregršt onih pozitivnih reakcija čitatelja iz cijele regije, pomislili smo da i Savić ima nešto za reći o svom hrvatskom prijatelju. No, on o tome nije htio govoriti. Da, možda ni mjesto ni vrijeme za to nisu bili idealni (u miks zoni, nakon utakmice) no pomislili smo da će čovjek biti dobre volje nakon odlične partije njegove mlade Crne Gore protiv uzletjele Nizozemske (15:11).

- Nama je svojstveno bilo da krenemo dobro i završimo loše. Ovaj put je bilo da smo krenuli loše a završili dobro. Možemo biti zadovoljni prije svega igrom u obrani. Kada se gubi i juri rezultat logično je da stisnete u presing ali u svakom slučaju mislim da je pozitivno to što smo uspjeli prebroditi strah od samih sebe i preokrenuti rezultat - bio je Savićev komentar utakmice.

- Imate jako nadarenu reprezentaciju. Hoće li u Crnoj Gori imati strpljenja za vaš projekt njena dozrijevanja?

- To nije pitanje za mene, ja strpljenja imam - mudro je odgovorio ovaj trofejni stručnjak koji je s reprezentacijom Srbije osvojio sedam medalja - dva olimpijska i tri europska zlata te svjetsko zlato i broncu.

- S obzirom na to da je hrvatski izbornik ovih dana vrlo lijepo govorio o vama i vašem nadnacionalnom odnosu, što nam vi možete reći o vašem prijateljstvu s Tuckom.

- Hvala vam najljepša, pozdravite Tucka - bilo je sve što je Savić bio raspoložen u ovoj prilici reći o svom velikom hrvatskom prijatelju.

No, Savića je i za razumjeti s obzirom na njegovo osobno nezadovoljstvo nastupima reprezentacije koju vodi ali i ono u crnogorskim medijima. A iz nekih od njih su ga napali nakon visokog poraza od Španjolske (7:14), kao da je izgubio od Gruzije a ne od aktualnih svjetskih prvaka. No, nekako smo dojma da će se za ovu crnogorsku reprezentaciju tek čuti a naročito o dvojici vrlo mladih igrača Vučkoviću i Gojkoviću.