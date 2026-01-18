Apple izdao hitno upozorenje: Milijarde mobitela su u opasnosti od hakera, evo kako da provjerite svoj uređaj

Ako ste korisnik iPhonea, postoji velika vjerojatnost da je vaš uređaj izložen riziku od hakiranja ili zlonamjernog softvera. Naime, tvrtka Apple upravo je izdala dvije nove zakrpe za sigurnosne propuste u svom WebKit pregledniku, koji se aktivno iskorištavaju za provale u uređaje korisnika. Međutim, ključno je napomenuti kako je ta zaštita dostupna isključivo onima koji su na svoj iPhone instalirali neku od inačica softvera iOS 26.

Podaci su alarmantni: navodno je tek 4,6 posto korisnika iPhonea instaliralo najnovije ažuriranje iOS 26.2, objavljeno prošlog mjeseca, dok samo 16 posto korisnika ima bilo koji oblik sustava iOS 26. Ova statistika znači da više od milijardu korisnika iPhonea diljem svijeta ostavlja svoje uređaje nezaštićenima i podložnima hakiranju. Stoga, neka vam ovo posluži kao važno upozorenje da ne samo instalirate najnoviji softver, već i da nakon toga isključite pa ponovno uključite telefon. Takav postupak omogućit će brisanje zlonamjernog softvera koji se možda skriva u memoriji uređaja.

Ako sumnjate da je vaš uređaj možda već kompromitiran, ne trebate paničariti jer postoje načini da to provjerite. Prema tvrtki Trend Micro, postoji pet glavnih znakova koji mogu ukazivati na to da je vaš iPhone hakiran. Prepoznavanje ovih simptoma prvi je korak prema rješavanju problema i osiguravanju vaših osobnih podataka.

Prvi i najočitiji znak su učestale i neočekivane skočne poruke i oglasi. Hakeri su mogli instalirati zlonamjerni softver na vaš uređaj koji uzrokuje pojavu ovih napornih oglasa "iz vedra neba". Pored toga, ako na telefonu primijetite aplikacije kojih se ne sjećate ili koje niste sami instalirali, to bi mogao biti jasan pokazatelj da je netko neovlašteno pristupio vašem iPhoneu. Još jedan važan simptom tiče se baterije. Iako na trajanje baterije utječu brojni faktori, poput starosti uređaja ili verzije softvera, iznenadno i drastično brže pražnjenje baterije nego inače može biti crvena zastava, jer zlonamjerni softver koji radi u pozadini bez vašeg znanja troši značajnu količinu energije.

Zlonamjerni softver koji radi u pozadini ne utječe samo na bateriju, već može uzrokovati i usporavanje rada aplikacija. Također, ako počnete primati čudne tekstualne poruke ili telefonske pozive s nepoznatih brojeva, to bi, u kombinaciji s drugim spomenutim znakovima, moglo upućivati na to da je uređaj kompromitiran, iako treba napomenuti da su neželjeni (spam) pozivi česta pojava i ne moraju nužno značiti da ste hakirani. Na kraju, obratite pozornost i na potrošnju podataka. Ako primijetite da se podatkovni promet naglo povećao bez očitog razloga, to može biti znak da virusi ili nepoznate aplikacije koriste vašu internetsku vezu u pozadini.

Ako prepoznate neki od navedenih znakova i posumnjate da je vaš iPhone hakiran, važno je djelovati brzo. Prvi i najvažniji korak je promjena svih lozinki, s posebnim naglaskom na one povezane s e-mailom i bankovnim računima. Nakon toga, detaljno prođite kroz sve instalirane aplikacije i odmah obrišite sve one koje ne prepoznajete ili u koje nemate povjerenja. Također je preporučljivo provjeriti je li uključena opcija "Find My iPhone" (Pronađi moj iPhone), jer vam ona omogućuje daljinsko zaključavanje ili čak brisanje svih podataka s uređaja u slučaju krađe ili potpunog gubitka kontrole.

Kao što je već naglašeno, ključno je redovito ažurirati iPhone na najnoviju verziju iOS-a kako biste osigurali da uređaj ima sve najnovije sigurnosne zakrpe. Dodatni sloj zaštite možete postići korištenjem pouzdane VPN usluge koja štiti vašu online privatnost, pogotovo kada se spajate na internet. Na kraju, budite iznimno oprezni prilikom korištenja javnih Wi-Fi mreža, poput onih u kafićima ili zračnim lukama, jer su takve mreže često nesigurne i predstavljaju lak plijen za hakere.