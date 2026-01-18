Pogledajte reakcije iz Rusije, javio se i Medvedev: 'SAD se priprema napasti...'

Američki čelnik Donald Trump najavio je kako će nametnuti carine za osam europskih država koje su odlučile poslati svoje vojnike na Grenland. Ujedinjeno Kraljevstvo, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Norveška i Švedska potom su u zajedničkog izjavi istaknule kako prijetnje carinama potkopavaju transatlantske odnose. S druge strane, ruski dužnosnici pozdravili su najavu američkog predsjednika. Primjerice, pregovarač Kremlja za ekonomska pitanja Kirill Dmitrijev izjavio je da taj potez signalizira kolaps transatlantskog saveza.

"Transatlantski savez je završen", istaknuo je Dmitrijev pa pozvao europske čelnike da ne provociraju Trumpa. Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev, poznat po provokativnim izjavama, također je pozdravio Trumpovu retoriku, predstavljajući je kao dokaz produbljivanja podjela unutar NATO-a.

"SAD se priprema napasti Grenland, birajući sam otok umjesto nekakve atlantske solidarnosti“, rekao je Medvedev, dodavši da će europske zemlje biti "kažnjene carinama“ zbog oslanjanja na američku zaštitu. Medvedev je ranije ismijavao zapadno jedinstvo i pozivao Trumpa da požuri s aneksijom Grenlanda, odražavajući moskovski interes za iskorištavanje pukotina između SAD-a i njegovih saveznika, prenosi The Kyiv Independent.

Nakon prijetnji da će preuzeti Grenland "na ovaj ili onaj način", Trump je jučer najavio kako će carine od 10 posto stupiti na snagu 1. veljače i povećati se na 25 posto od 1. lipnja. One će, napomenuo je, biti na snazi dok se ne postigne dogovor o kupnji Grenlanda.

Golemi otok autonomni je dio Danske, a Trump tvrdi da ga SAD treba zbog vlastite sigurnosti. Uz to, američki čelnik kazao je kako ga Washington mora posjedovati kako bi spriječio da ga preuzmu Rusija i Kina. Američka vojna prisutnost ondje, dodao je, nije dovoljna da spriječi Moskvu i Peking.