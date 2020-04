Nadam da će se ljudi nakon ove pošasti malo popraviti i ponašati se čovječnije

Premda je po treći put bio ozbiljan kandidat za uvrštenje u Košarkašku Kuću slavnih, Toni Kukoč nije ni znao da će ta informacija biti objavljena "urbi et orbi" baš ove subote.

Dok je trajala specijalna televizijska emisija u kojoj su objavljena imena najnovijih počasnika, Kuki je šetao šumovitim Highland Parkom što mu je postala neka rutina u vrijeme preporučene izolacije.

- Samo da mi ostanemo živi, da nas ne pokosi ovaj korona virus, a sve ostalo će doći na svoje.

Zar je moguće da nije ljut zbog toga što su ga "kardinali" svete košarkaške kuće i ovaj put zaobišli pronašavši u jednom ambicioznom, nažalost pokojnom, administrativcu (Patrick Baumann) osobu većih postignuća no što su njegova?

- Kao i vi, niti ja ne znam tko je u tom famoznom Međunarodnom odboru Kuće slavnih pa ne znam na koga bih uopće bio srdit. Kao što vam je u veljači kazao predsjednik Kuće slavnih Jerry Colangelo, doći će jednog dana i na mene red.

I doista, u razgovoru kojeg smo sredinom veljače u Chicagu vodili s Colangelom, u njegovim izjavama moglo se osjetiti da Kukoč ni ove godine nije u njihovu planu.

- Ovaj put je to valjda bilo zbog toga da ne budemo Rađa, Divac i ja tri godine zaredom. Igrači iz iste regije.

A što ako ne bude niti dogodine?

- Bit će 2022. ili jednog dana. Samo nedaj Bože da to bude kada mene ne bude. Ma naviknuo sam se ja na to. Pomirio sam se ja s time. Pa ne mogu ja nikoga natjerati da me primi u Kuću slavnih. Ja znam koliko sam i što sam postigao u košarci.

A postigao je što nitko nije od dosad izabranih živućih internacionalaca i ima sljedeće trofeje - jedno svjetsko zlato (1990.) uz koje ide i naslov najboljeg igrača tog SP-a, dva olimpijska srebra (1988., 1992.), dva europska zlata s reprezentacijom (1989. i 1991.), tri naslova NBA prvaka (1996-1998.), tri naslova klupskog prvaka Europe (1989.-1991.), pet naslova najboljeg košarkaša Europe a da naslov najboljeg šestog igrača NBA lige niti ne spominjemo.

- Ja se samo nadam da će se ljudi nakon ove pošasti malo popraviti, da će se ubuduće ponašati čovječnije. Da im neće i dalje najvažnija biti lova.

I u ovoj situaciji, Kukoč ne iskazuje sebičnost, a takav je bio i na parketu. Čak niti nižedometni protagonisti ne bi ovu svojevrsnu nepravdu tako stoički podnijeli!

- Sve dok mi netko nije poslao poruku, nisam znao da se to objavljuje u subotu. Ne moram ja to gledati na televiziji, a da se nešto dogodilo u moju korist već bi mi to netko i javio. Da se ja zbog toga idem nervirati i masirati samog sebe, to nema smisla. Vjerujte mi, u mom životnom trenutku to mi i nije od pretjerane važnosti.

Puno mu je važnija, očito, situacija s epidemijom koronavirusa koja itekako razara i slabi Ameriku, zemlju u kojoj je odlučio živjeti nakon 13 sezona provedenih u NBA ligi (sedam u dresu Chicago Bullsa).

- Mi živimo 40-tak kilometara udaljeni od Chicaga, u Highland Parku, gdje nije gusta naseljenost. Ja i kada izađem iz kuće, sretnem maksimalno 10 ljudi. Imamo ovdje lijepe staze za šetanje i bicikliranje i ljudi se drže zadane socijalne distance. Inače, kod kuće smo supruga, ja i kćer Stela, a sin Marin je zbog posla iznajmio stan u gradu pa je on tamo u izolaciji. Kao i u Hrvatskoj, i ovdje su otvorene samo trgovine s prehrambenim proizvodima i ljekarne, a u njih u prvih sat-dva radnog vremena prednost ući imaju stariji ljudi.

Subotnja situacija u Highland Parku bila je 608 zaraženih i dvoje mrtvih. No, u saveznoj državi Illinois (u kojoj je broj zaraženih prešao 10 tisuća) brojke su veće nego u 30-tak europskih zemalja.

- Najveća je frka što se virus toliko brzo prenosi da veliki broj ljudi, u vrlo kratkom vremenu, dospije u bolnicu. Ljudi koji su se razboljeli, moraju ostati u bolnici na dva do tri tjedna, a svakodnevno dolaze novi i to je veliki pritisak na zdravstveni sustav. Zabrane kretanja između gradova nema, ali socijalna distanca se mora držati. Oko 35 saveznih država su donijele uredbu po kojoj morate biti kući, a ima i onih država u kojima nema puno slučajeva pa je sloboda kretanja veća. Doduše, insistira se da cijela Amerika provede kod kuće barem dva tjedna.

Kukoč je, čini se, davno prošao onu fazu razmišljanja o koronavirusu kao jačoj prehladi pa tako i o gripi.

- Mnogi i dalje govore da od ovoga umire samo jedan posto zaraženih, no onaj tko umre njega je to snašlo 100 posto. Možeš ti govoriti ne znam što, no kada zaraza sustigne tebe ili nekoga tvoga onda mijenjaš ploču. Nitko ne želi riskirati da bude u tih jedan posto. Da meni netko može jamčiti da ću, uz temperaturu od 40 Celzijusa, ležati šest dana i potom odšetati kući, ja bih rekao da mi daju koronu od nekoga starije dobi, iz rizične skupine. Nažalost, od ovoga umiru i ljudi u 40-tim godinama pa i mlađi. Ovisno kako im tijelo reagira. Trebat će izdržati doma neko vrijeme i treba se moliti da znanstvena medicina pronađe lijek što prije. Eto, jedan znanstvenih iz San Francisa objavio je da bi za tri do četiri tjedna mogli razviti antitijela.

I njega zbunjuju neke medicinske teorije.

- Jedna kaže da je najbolje neizlaziti nikuda iz svoja četiri zida, a druga kaže da je dobro biti u prirodi i na suncu jer, navodno, ultravioletne zrake suzbijaju koronavirus. A takve situacije, kada nisi pametan što je bolje činiti, Amerikanci zovu "catch 22".

Nažalost, tijekom ovog razgovora s jednim od najvećih europskih košarkaša svih vremena, više smo pričali o medicini nego o košarci pa se Kuki našalio:

- Čekajući da uđem u Kuću slavnih, odlučio sam završiti medicinu. A s obzirom na to da bih se još mogao načekati, mogao bih sada upisati i farmaciju jer vidim da je to propulzivna industrija.

Šalu na stranu. Ima li Kukoč, kao specijalni savjetnik vlasnika Bullsa, ikakvih saznanja o tome što će biti s NBA sezonom?

- Dobra vijest je da su svi zaraženi igrači, a bilo ih je mislim 11, ozdravili. No, da bi se igrala NBA košarka i svi njeni sudionici i organizatori moraju biti zdravi. I koronavirus mora biti pod kontrolom u većem dijelu svijeta. Ako bi i bilo nešto, to ne bi bilo prije osmog mjeseca. Jer, ovdje tek u svibnju planiraju da će epidemiju staviti pod kontrolu i početi rušiti brojke. Osim toga, ne možete vi odmah početi igrati, nakon višemjesečne pauze, vi morate proći neke pripreme.

NBA kroničari pisali su i o ideji nekog zatvaranja u jednom gradu u jedan hotel svih 16 momčadi koje bi, po trenutnom plasmanu, ušle u doigravanje. U toj priči spominjao se Las Vegas.

- To je zbog financijske strane, da se ne gube novci koji pristižu od televizijskih prava. U tom slučaju, da se mene pita, ja bih uzeo trenutni poredak za konačni uoči doigravanja, bez odigravanja preostalih utakmica osnovnog dijela sezone. No, i da se igra po nekom novom, skraćenom, formatu, ni to ne bi moglo završiti prije mjesec dana. Barem za finaliste. Sad kada su premještene i Olimpijske igre, NBA doista nema razloga nikamo žuriti. Posebice ne dok ljudi umiru ovako brojno.