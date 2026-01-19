Naši Portali
BRILJIRAO JE

VIDEO Martin Baturina je u životnoj formi. Pogledajte gol i asistenciju bivšeg dinamovca

CALCIO - Serie A - SS Lazio vs Como 1907
Agostino Gemito/IPA Sport / ipa-
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
19.01.2026.
u 23:00

Baturina je doveo Como u prednost već u 2. minuti kada se njegov udarac sa 16 metara odbio od bloka Romagnolija i odsjeo u mreži. Bio je to treći pogodak Baturine u Serie A ove sezone.

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina bio je strijelac i asistent za Como u uvjerljivoj 3-0 gostujućoj pobjedi protiv Lazija u Rimu u susretu 21. kola talijanskog prvenstva.

Baturina je doveo Como u prednost već u 2. minuti kada se njegov udarac sa 16 metara odbio od bloka Romagnolija i odsjeo u mreži. Bio je to treći pogodak Baturine u Serie A ove sezone. 

Baturina je sudjelovao i u akcijama za preostala dva gola svoje momčadi koja je postigao Nico Paz, u 29. minuti je nakon njegovog ubačaja u kazneni prostor nastala gužva u kojoj se najbolje snašao Paz, dok je u 49. minuti petom ostavio loptu Pazu za precizan udarac s vrha kaznenog prostora. Gol Baturine pogledajte OVDJE, a asistenciju OVDJE.

Mogao je Paz zabiti i "hat-trick", ali u 35. minuti nije iskoristio kazneni udarac. Baturina je igrao do 73. minute, dok je Ivan Smolčić odigrao prvo poluvrijeme za Como. Toma Bašić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Lazija. Šesti Como sada ima 37 bodova, dva manje od petog Juventusa, dok je Lazio ostao deveti sa 28 bodova. Na vrhu je Inter sa 49 bodova, tri manje ima drugi Milan.
Serie A como Martin Baturina

