Zbog druženja s Hrvatima tijekom rata, u Beogradu su me nazivali izdajicom

Bivši crnogorski nogometaš Predrag Mijatović (51) u razgovoru za španjolski magazin Jot Down prisjetio se svojih igračkih dana, kako je umjesto u Hajduku završio u Partizanu, te kako nije želio Hrvatima okrenuti leđa i kakvih je neugodnosti imao kada je podržao odluku o neovisnosti Crne Gore zbog prijatelja Mile Đukanovića.

- Partizanov predstavnik, oficir JNA, došao je u moju kuću i rekao ocu i meni kako će se nešto dogoditi, ali o tome ne može pričati. Mislio sam da me samo želi uplašiti. Hajduk mi je unaprijed platio, ali smo im vratili novac - rekao je Mijatović.

Jugoslavija se raspala u krvavom sukobu, ali događaji na tlu bivše države nisu utjecali na prijateljstvo s hrvatskim nogometašima.

Jedan susret dogodio se u Valenciji, s nekima od njih je igrao na juniorskom SP-u 1987. u Čileu kada je reprezentacija bivše države osvojila naslov.

- Bili su to Šuker, Boban, Prosinečki... Oni su moji prijatelji. Bio sam na stadioni i otišao sam do njih. Sjećam se da su me u Beogradu prozivali kako mogu pozdraviti neprijatelje. No uvijek bih ih pozdravio, oni su moji prijatelji. Nikada nisam ulazio u politiku, samo su me zanimali sport i prijateljstvo. Želio sam provesti neko vrijeme s kolegama dok smo zajedno igrali za Jugoslaviju. Kritizirali su me, nazivali izdajnikom, ali nije me bilo briga - prisjetio se Mijatović.

Crnogorac je tada poručio: 'Nisam primitivac, neću pokazati domoljublje budem li okrenuo leđa prijateljima'.

- Zašto sportaši moraju slijediti strategiju političara? Mislio sam tada, a to mislim i sada. Moje domoljublje je kada branim boje svoje momčadi i zabijam golove kako bi ljudi bili radosni. Neki sportaši su palili zastave i nešto govorili, a ja nisam nikada. Niti neću - dodao je Mijatović.

Dvije godine nakon susreta u Valenciji Davor Šuker i Predrag Mijatović zajedno su zaigrali u madridskom Realu.

Trener Fabio Capello žalio se na njih dvojicu, jednom je izjavio: 'Šuker i Mijatović nisu dodavali lopte Raulu. Tako da sam ih pozvao u svoj ured, pokazao im specifične situacije i rekao da ako ne prestanu, da neće više igrati. Više se to nije ponovilo.'

- Ha, ha, bilo je istine u tome. sada to mogu reći - podvukao je Predrag Mijatović.