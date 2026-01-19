U Nami u Ilici Zara, novi hotel ili poslovni uredi?

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i Grad Zagreb digli su ruke od robne kuće Nama. Rok u kojemu je Grad trebao zauzeti stav hoće li koristiti svoje pravo prvokupa u slučaju prodaje jedne od najvrednijih nekretnina na svom području, velebne gradnje na početku Ilice, tik uz zagrebački glavni trg, već je, naime, istekao. Formalno, sudac u tom postupku Nikola Ribarić pozvao je da se o tome podnese i pismeno izjašnjavanje do kraja ovog tjedna, kako bi se izbjegla neka naknadna osporavanja, no Poslovni dnevnik iz Grada je dobio kratak, ali jasan odgovor – u proračunu Grada Zagreba nije predviđen novac za kupnju Name.

Izbor šesti izgledan vlasnik

Pozvana je zbog prava prvokupa također država, ali zbog činjenice da je ona kao glavni vjerovnik upravo i presudna za odluku o davanju robne kuće Nama u prodaju, pokazuje kakav je njezin stav prema tom slučaju. Tako jedini takmac s valjanom ponudom na provedenoj javnoj licitaciji u okviru stečajnog postupka Name, zajednička tvrtka splitskih poduzetničkih obitelji Banović i Budalić Izbor šesti, sada može i zaključiti kupoprodaju i preuzeti od stečajnog upravitelja vrijednu zgradu, njezinu imovinu i zaposlenike. Očekuje se da bi cijeli taj postupak trebao biti okončan do početka ožujka. Što su, pak, njihovi daljnji planovi, budući vlasnici zagrebačke robne kuće još uvijek ne otkrivaju. Sigurno je tek da će se u atraktivnoj zgradi trgovačka djelatnost zadržati još minimalno dvije godine, budući da je to uvjetovano i posebnim statusom koju je za tu zgradu prije dvije godine ishodio Grad Zagreb.

U splitskim poslovnim krugovima već se ozbiljno kalkulira kako će se i u prostore zagrebačke Name izgledno useliti neki poznati trgovački brendovi, a konkretno spominje se španjolski modni div Zara, koji u svom lancu inače ima i niz drugih poznatih brendova. Takva nagađanja vjerojatno su povezana dobrim iskustvom koje Budalići imaju sa Zarom u nekadašnjoj splitskoj velikoj robnoj kući Maja, koja je završila slično kao zagrebačka Nama. Takvoj opciji nakon što istekne dvogodišnje razdoblje obveze zadržavanja postojeće poslovne strukture u Nami splitski su poslovni krugovi puno skloniji kao izglednom rješenju nego opciji prenamjene prostora u poslovni ili hotelski objekt, što se češće spominje među zagrebačkim poslovnjacima.

Nama uredno posluje

Samo poslovanje Name za nove vlasnike zgrade u iduće dvije godine ne bi trebalo predstavljati veliko opterećenje, budući da je u stečaju, inače najduljem u Hrvatskoj (traje čak posljednja dva i pol desetljeća), Nama uredno poslovala pod stečajnim upraviteljem Damirom Mikićem.

Unatoč činjenici da su se kupci već dulje vrijeme uglavnom preselili u trgovačke centre smještene izvan užeg centra grada, prihodi Name kontinuirano rastu. U zadnjoj godini su, prema službenim podacima, prelazili 18 milijuna eura. Tvrtka redovito posluje s neto dobiti, a 2024. ona je bila na razini od 142 tisuće eura, dok se broj zaposlenih kreće oko 280. Valja dodati i da te brojke uključuju i još jednu robnu kuću, onu manju na Kvaternikovu trgu, koja nije dio ove prodaje.