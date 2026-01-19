Uzbuna u NATO-u, Sánchez šokirao izjavom o Putinu: Poziva na hitno stvaranje europske vojske

Španjolski premijer Pedro Sánchez otvoreno je podržao ideju da Europa ubrza stvaranje zajedničke obrane i obrambene industrije, čak i ako se ne slažu sve države članice Europske unije. U intervjuu za La Vanguardia objavljenom u nedjelju, Sánchez je jasno poručio da za napredak u obrambenoj integraciji nije potreban jednoglasan dogovor svih 27 zemalja. "Europa mora krenuti naprijed u svom procesu integracije i opremiti se istinski zajedničkom obranom. A za to nam nije potreban jednoglasan dogovor svih 27 država članica", rekao je Sánchez, naglasivši da je vrijeme za konkretne korake, a ne samo za apstraktne rasprave.

Izjave dolaze u trenutku duboke krize u transatlantskim odnosima, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Danskoj i drugim europskim saveznicima eskalirajućim carinama ako ne pristane na 'kupnju' Grenlanda. Sánchez je upozorio da bi bilo kakva američka upotreba sile protiv danskog arktičkog teritorija bila 'smrtna presuda za NATO' i da bi Vladimira Putina učinila 'dvostruko sretnijim jer bi time legitimirala rusku agresiju na Ukrajinu. "Ako SAD ima legitimne sigurnosne zabrinutosti oko Arktika, treba ih pokrenuti sa svojim saveznicima u NATO-u", poručio je španjolski premijer.

Manja koalicija može krenuti naprijed Sánchez je potvrdio da su čelnici EU-a već raspravljali o mogućnosti da manja skupina zemalja (tzv. „koalicija voljnih“) samostalno napreduje u obrambenim projektima, iako su te rasprave za sada ostale samo na teoriji.

Ovog tjedna Francuska, Njemačka i Velika Britanija rasporedile su male kontingente vojnika na Grenlandu za izviđačku misiju pod danskim vodstvom, a Španjolska nije sudjelovala. Sánchez je naglasio da o slanju španjolskih trupa još nije donesena odluka te da će se konzultirati s oporbom i drugim političkim grupama. Premijer je također odbacio pozive da obrambena potrošnja dosegne 5% BDP-a (kako traži Trump), nazvavši tu brojku „neprihvatljivom“. "Španjolska vjeruje da je s potrošnjom od nešto više od 2% više nego što zadovoljava kapacitete koji se od nas danas traže", rekao je Sánchez, napomenuvši da Danska već izdvaja 5% BDP-a upravo pod pritiskom Washingtona to bi u Španjolskoj zahtijevalo drastično smanjenje socijalnih izdataka.

Zaključak Sánchezove izjave šalju snažnu poruku da Europa više neće čekati američko odobrenje niti jednoglasnost svih članica – već će krenuti prema strateškoj autonomiji i jačanju zajedničke obrane, piše Euroactiv.