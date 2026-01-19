Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KLJUČNA JE ZAJEDNIČKA OBRANA

Uzbuna u NATO-u, Sánchez šokirao izjavom o Putinu: Poziva na hitno stvaranje europske vojske

Grenland
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
19.01.2026.
u 10:28

Izjave dolaze u trenutku duboke krize u transatlantskim odnosima, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Danskoj i drugim europskim saveznicima eskalirajućim carinama ako ne pristane na 'kupnju' Grenlanda.

Španjolski premijer Pedro Sánchez otvoreno je podržao ideju da Europa ubrza stvaranje zajedničke obrane i obrambene industrije, čak i ako se ne slažu sve države članice Europske unije. U intervjuu za La Vanguardia objavljenom u nedjelju, Sánchez je jasno poručio da za napredak u obrambenoj integraciji nije potreban jednoglasan dogovor svih 27 zemalja. "Europa mora krenuti naprijed u svom procesu integracije i opremiti se istinski zajedničkom obranom. A za to nam nije potreban jednoglasan dogovor svih 27 država članica", rekao je Sánchez, naglasivši da je vrijeme za konkretne korake, a ne samo za apstraktne rasprave.

Izjave dolaze u trenutku duboke krize u transatlantskim odnosima, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Danskoj i drugim europskim saveznicima eskalirajućim carinama ako ne pristane na 'kupnju' Grenlanda. Sánchez je upozorio da bi bilo kakva američka upotreba sile protiv danskog arktičkog teritorija bila 'smrtna presuda za NATO' i da bi Vladimira Putina učinila 'dvostruko sretnijim jer bi time legitimirala rusku agresiju na Ukrajinu. "Ako SAD ima legitimne sigurnosne zabrinutosti oko Arktika, treba ih pokrenuti sa svojim saveznicima u NATO-u", poručio je španjolski premijer.

Manja koalicija može krenuti naprijed Sánchez je potvrdio da su čelnici EU-a već raspravljali o mogućnosti da manja skupina zemalja (tzv. „koalicija voljnih“) samostalno napreduje u obrambenim projektima, iako su te rasprave za sada ostale samo na teoriji. 

Ovog tjedna Francuska, Njemačka i Velika Britanija rasporedile su male kontingente vojnika na Grenlandu za izviđačku misiju pod danskim vodstvom, a Španjolska nije sudjelovala. Sánchez je naglasio da o slanju španjolskih trupa još nije donesena odluka te da će se konzultirati s oporbom i drugim političkim grupama. Premijer je također odbacio pozive da obrambena potrošnja dosegne 5% BDP-a (kako traži Trump), nazvavši tu brojku „neprihvatljivom“. "Španjolska vjeruje da je s potrošnjom od nešto više od 2% više nego što zadovoljava kapacitete koji se od nas danas traže", rekao je Sánchez, napomenuvši da Danska već izdvaja 5% BDP-a upravo pod pritiskom Washingtona to bi u Španjolskoj zahtijevalo drastično smanjenje socijalnih izdataka.

Zaključak Sánchezove izjave šalju snažnu poruku da Europa više neće čekati američko odobrenje niti jednoglasnost svih članica – već će krenuti prema strateškoj autonomiji i jačanju zajedničke obrane, piše Euroactiv.
Ključne riječi
Grenland Pedro Sanchez NATO

Komentara 29

Pogledaj Sve
MI
Milezadom
11:50 19.01.2026.

To po uzoru na zajedničku europsku gay paradu u Budimpešti?

A5
a51
12:31 19.01.2026.

meni ovo smrdi na polagano pripremanje terena za oduzimanje suvereniteta nekim clanicama EU u donosenju bitnih odluka za vlastitu zemlju...

MU
mungosi
14:00 19.01.2026.

Koja karikatura od čovjeka. Ne želi prihvatiti jačanje izdvajanje za obranu a koje su sve članice prihvatile a onda predlaže organiziranje europskih snaga i prijeti da ukoliko netko ne prihvati onda će se izglasati bez njega,. Dakle što je njemu cilj nego oslabiti utjecaj SAD-a a time i obrambene mogućnosti i Europe jer čime bi se to Europa branila a da ne poveća znatno izdvajanje za vojsku i to pogotovo kad bi ostala bez saveznice Amerike.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!