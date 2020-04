NEMA DRUGOG IZLAZA

Ovo će odjeknuti! Srbin ne skriva razočaranje: Hrvati su toliko ispred nas

Postoji i kod nas igrača krivnja zašto je to tako, nije sporno. Ali nervira me jer nitko neće preuzeti odgovornost, već se sve radi od danas do sutra, nitko nema viziju - poručio je Nenadić