Srbi u totalnoj nevjerici: 'Nemoguće! Sve se okrenulo protiv nas. A što nam se tek može dogoditi...'

Put od euforije do potpunog potopa srpska je rukometna reprezentacija prešla u samo 48 sati. Nakon što su senzacionalnom pobjedom protiv moćne Njemačke (30:27) bacili naciju u trans i došli na korak do drugog kruga Europskog prvenstva, uslijedio je šamar kakvog će dugo pamtiti. U ključnoj utakmici, u kojoj im je trebala pobjeda za potvrdu prolaska, doživjeli su šokantan poraz od Austrije (25:26), reprezentacije koja je do tada bila bez izgleda. Time sudbinu više nisu držali u svojim rukama, već su morali čekati rasplet i nadati se čudu koje se na kraju nije dogodilo.

A imali su apsolutno sve na svojoj strani. Protiv Austrijanaca, koji su igrali isključivo za čast, vodili su na poluvremenu 13:12 i kontrolirali utakmicu. No, u nastavku je sve krenulo nizbrdo. Napad je potpuno zakazao u ključnim trenucima, a sve je kulminiralo sedam minuta prije kraja kada su zaradili dva uzastopna isključenja. Austrija je taj poklon iskoristila, pobjegla na nedostižnu prednost i gurnula Srbiju na rub ispadanja. Nije pomogla ni briljantna partija vratara Dejana Milosavljeva s trinaest obrana, kao ni šest pogodaka Nemanje Ilića.

Porazom od Austrije, sudbina Srbije ovisila je o ishodu dvoboja između Njemačke i Španjolske. Kalkulacija je bila jasna, trebala im je pobjeda Španjolaca kako bi se stvorio krug tri reprezentacije s po dva boda, u kojem bi Srbija zbog najbolje gol-razlike prošla dalje. Međutim, motiviraniji Nijemci iskoristili su priliku da pobjedom osiguraju ne samo prolaz, već i prijenos dva boda u drugi krug. Slavili su s 34:32 i tako uz Španjolsku prošli dalje, a Srbiju poslali kući kao posljednjeplasiranu momčad skupine A.

Ipak, ispadanje s Eura, osmu godinu zaredom u prvoj fazi, nije jedina loša vijest, a prema pisanju srpskih medija, nije ni najgora. Posljednje mjesto u skupini donijelo je katastrofalne posljedice za budućnost. Ovim su rezultatom "Orlovi" praktički zapečatili svoju sudbinu i drastično si zakomplicirali put prema Svjetskom prvenstvu koje se 2027. godine održava u Njemačkoj. Scenarij koji ih sada čeka opisuje se kao "paklen" i gotovo nemoguća misija.

Da su pobijedili Austriju, ne samo da bi prošli skupinu, već bi osigurali i status nositelja u doigravanju za Svjetsko prvenstvo, što bi im donijelo neusporedivo lakši put. Ovako, kao posljednjeplasirani, prvo će morati igrati pretkvalifikacijski dvoboj protiv Litve. Ako i prođu tu prepreku, čeka ih ono najgore. U ključnom, finalnom dvomeču za odlazak na Mundijal neće imati status nositelja, što znači da ih ždrijeb može spojiti s nekom od najvećih svjetskih velesila poput Francuske ili Španjolske. Posljedice sežu i dalje, jer je plasman na Svjetsko prvenstvo bio ključan i za hvatanje prilike za kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028., što sada, kako pišu tamošnji mediji, spada u "domenu znanstvene fantastike".