Majka se požalila: Obitelj nam se raspada. Kćeri smo kupili stan, a sinu smo ovo obećali

U objavi koja je izazvala raspravu na hrvatskom Redditu, majka je potražila savjet zbog narušenih obiteljskih odnosa. "Sin (25) odbija razgovarati s nama, ne javlja se na telefon, a Božić je odbio provesti s nama. Obitelj nam se raspada", započela je svoju ispovijest. Problem je, kako navodi, nastao zbog stambenog pitanja. "Kćeri (33) smo prije 10 godina kupili stan u Zagrebu od 60-ak kvadrata. Sin je nedavno počeo ispitivati kada ćemo i njemu riješiti stambeno pitanje, na što mu je suprug odgovorio da se strpi, jer će jednog dana naslijediti naš obiteljski stan koji je veći i na boljoj lokaciji."

Ta je odluka izazvala bijes kod sina. "Postao je iznimno bezobrazan, rekao nam je da možemo živjeti još 30 godina i što će njemu onda stan", napisala je majka. Situacija je eskalirala do te mjere da je sin odbio proslaviti Božić s obitelji. Posvađao se i sa sestrom "koja se nasmijala na njegov prijedlog da mu pomogne s kreditom", a njezinog je supruga, prema riječima majke, nazvao "udavačom i parazitom". Dok je otac uvjeren da sin "treba odrasti", majka se osjeća rastrgano. "Ne spavam noćima, obitelj mi se raspada pred očima, a sve zbog imovine", zaključila je.

Iako je majka tražila razumijevanje, zajednica na Redditu gotovo je jednoglasno stala na stranu sina. Više od tisuću komentara osudilo je potez roditelja kao duboko nepravedan. "Jednom djetetu pokloniti 200 tisuća eura s 23 godine, a drugome reći da neće dobiti ništa do svoje 60. godine. Rezultat sasvim predvidiv: prvo dijete umišljena princeza, drugo dijete ogorčeni manijak", glasi najpopularniji komentar s više od 1100 glasova podrške. Drugi su bili jednako oštri: "Doslovno ste kćeri dali 10 godina prednosti u životu. Ona je 10 godina mogla ulagati novac koji bi inače davala za stanarinu i kredit, a on za to vrijeme mora biti podstanar ili živjeti s vama", napisao je jedan korisnik. Treći je dodao: "Nije stvar u vrijednosti nekretnine, već u tajmingu. Napravili ste ogromnu, ogromnu nepravdu."

Ključni argument komentatora bio je da obećanje nasljedstva u dalekoj budućnosti nema istu vrijednost kao nekretnina dobivena u dvadesetima. "Što će mu takav stan kad bude imao 60 godina? Da se u njemu umirovi? Čovjeku krov nad glavom treba sada, dok osniva obitelj i gradi život", sažima argument većine jedan od komentara. Sestrina reakcija, smijeh na bratovu muku, dodatno je razbjesnila korisnike. "Sestra koja se smije bratu u facu dok on pita za pomoć je dno dna. Sebično i bez imalo empatije", glasio je jedan komentar. Mnogi su istaknuli njezino licemjerje: "Da duboko u sebi smatra da će sin proći bolje, sama bi predložila: dobro, evo tebi moj stan, a ja ću naslijediti od roditelja kada umru", primijetio je drugi komentator.

Pojedinci su upozorili i na pravne zamke obećanja. Naime, prema hrvatskom Zakonu o nasljeđivanju, kći kao nužni nasljednik ima pravo na svoj dio roditeljskog stana čak i ako postoji oporuka koja sve ostavlja sinu. To znači da bi se sin nakon smrti roditelja mogao naći u situaciji da sestri mora isplatiti polovicu vrijednosti stana u kojem živi. Predložena rješenja kretala su se od prodaje kćerinog stana i podjele novca do toga da roditelji prodaju svoj veliki stan, kupe manji za sebe, a ostatak daju sinu za rješavanje stambenog pitanja.