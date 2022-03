Derbi s Hajdukom i jedna loša odluka donijele novu nesreću Dinamovom pojačanju

Mahir Emreli (24) bilo je jedno od glavnih imena kada se u posljednjim mjesecima spominjalo izdanje Dinamovih igrača u kontekstu 'pa što je s njim'. Azerbajdžanac je trebao biti perjanica plave momčadi koja će joj pomoći u ofenzivnom dijelu igre, efikasnosti, lakšem dodavanju bodova na konto u gustoj borbi za naslov. No, od dolaska u zimskom prijelaznom roku, Emreli nije puno toga pokazao, a sada je jasno i zašto.

Emrelijevo ime spominjalo se uz Ojedu kao dvije glavne Dinamove mete. Priča s Ojedom ubrzo je otpala zbog komplikacija s argentinskim klubom, a nije niti Emrelijeva poljska Legija bila puno mekša. Zbog komplikacija koje su u transferu stvarali hrvatskom prvaku, mladi je azerbajdžanski igrač propustio pripreme, a osim toga, dobio je i koronu koja ga je dodatno iscrpila zbog čega je Željko Kopić morao dozirati minutažu.

Ruptura na derbiju

U HNL-u je dobio prvo pola sata protiv Šibenika, a onda je trebao svu svoju raskoš pokazati u derbiju protiv Hajduka, ali - nije. U početku utakmice osjetio je bol u mišiću, no umjesto da to kaže Dinamovoj klupi, odlučio je odigrati koliko god može. Do 55. minute trpio je, pokazat će se na kasnijem pregledu, rupturu mišića. Srčana je to odluka, jasno, puna zahvalnosti prema Dinamu koji ga je platio i doveo, no stvorio je probleme i sebi i momčadi jer tu bol zasigurno nije bilo lako trpjeti, a bio je i puno lakši protivnik igračima Hajduka u tom trenutku.

Unatoč svemu, Emrelija u njegovoj reprezentaciji cijene. Dobio je poziv, ali ga je odbio zbog ozljede. Uskoro bi trebao biti opet u potpunom treningu kako bi do kraja sezone uspio opravdati povjerenje Dinama.

Podsjetimo, Emreli nije jedini igrač u rosteru Željka Kopića koji je ozlijeđen. Tu je i Luka Ivanušec koji se oporavlja nakon operacije trbušnog zida, Theophile je također lakše ozlijeđen, iako je sada počeo trenirati s momčadi baš kao i Dino Perić. Marko Bulat je na treningu slomio nogu i to će ga vjerojatno s terena maknuti do kraja sezone.