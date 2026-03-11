VAR je kontroverzan i nesavršen, ali nogomet je sad pošteniji. No, svi se sjećamo afere u Hrvatskoj

Prošlo je gotovo osam godina otkako je glasoviti VAR, videotehnologija koja je zamišljena kao pomagalo nogometnim sucima pri ispravljanju grešaka kod ključnih odluka, doživio svoj debi na globalnoj nogometnoj sceni, na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. Prije nekoliko dana, točnije 3. ožujka, navršena je tako osma obljetnica otkako je VAR tehnologija službeno ušla u Pravila nogometne igre. Možda se sjećate i dvije glavne sintagme koje su iz Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB), glavne organizacije koja je sudjelovala u implementaciji, tada konstantno ponavljali – "minimalna umiješanost, maksimalna korist" te "VAR ispravlja samo čiste i očite pogreške".