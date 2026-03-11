Naši Portali
Sve prednosti i mane

VAR je kontroverzan i nesavršen, ali nogomet je sad pošteniji. No, svi se sjećamo afere u Hrvatskoj

Zagreb: Utakmica između Dinama i Osijeka u 34. kolu SuperSport HNL
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
11.03.2026.
u 08:00

Mnogi navijači ističu još jednu manu i govore da je VAR "ubojica emocija", da igrači ne mogu slaviti gol u potpunosti kad ga zabiju jer znaju da ih čeka provjera. Međutim, nije istina da VAR ubija emocije, on ih samo čini slojevitijima. Često te emocije prijeđu iz slavlja, pa u razočaranje nakon podignute zastavice, pa potom opet u slavlje nakon ipak priznatog pogotka

Prošlo je gotovo osam godina otkako je glasoviti VAR, videotehnologija koja je zamišljena kao pomagalo nogometnim sucima pri ispravljanju grešaka kod ključnih odluka, doživio svoj debi na globalnoj nogometnoj sceni, na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. Prije nekoliko dana, točnije 3. ožujka, navršena je tako osma obljetnica otkako je VAR tehnologija službeno ušla u Pravila nogometne igre. Možda se sjećate i dvije glavne sintagme koje su iz Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB), glavne organizacije koja je sudjelovala u implementaciji, tada konstantno ponavljali – "minimalna umiješanost, maksimalna korist" te "VAR ispravlja samo čiste i očite pogreške".

Ključne riječi
HNL suci suđenje nogomet var

