Ademi otkrio: 'I dalje mi je ta pobjeda s Dinamom draža, tad su nas svi bili otpisali'

Makedonija opet ima svog Aleksandra Velikog. Odavno se u Makedoniji nije tako slavilo, a trijumf nad Italijom u doigravanju za Svjetsko prvenstvo istinska je senzacija. Aleksandar Trajkovski (29), lijevi ofenzivni veznjak saudijske Al Fayhe, bacio je Talijane u očaj i zabio pogodak koji će pamtiti cijeli život. Jednom u desetak godina dogodi se da cijeli nogometni svijet priča o igraču čija je tržišna vrijednost 350 tisuća eura! Trajkovski je svojedobno igrao i u zaprešićkom Interu koji ga je 2012. prodao belgijskom Waregemu za 1,1 milijun eura. Kasnije je još igrao za Mechelen, Palermo, Mallorcu i Aalborg. Jutro nakon veličanstvene pobjede iz makedonskog tabora javio nam se Arijan Ademi. Dinamov kapetan opet je dao svoj doprinos. Igrao je sat vremena i poslovično donio balans u igri veznog reda makedonske reprezentacije.

Kako ste vi doživjeli tu utakmicu?

Čekali smo svoje šanse

– Utakmica je bila dobra, znali smo da ćemo imati svoje šanse. Samo je pitanje bilo hoćemo li ih iskoristiti. Talijani standardno igraju svoj sistemski nogomet s jasnim automatizmima u igri. Jednostavno smo stali u blok i uspjeli smo ih pobijediti taktikom koja je nekoć bila sinonim za Talijane. Dali smo sve od sebe i pokazali da možemo i protiv najvećih reprezentacija. Oni imaju svoje neke automatizme u igri protiv kojih se teško braniti. Znaju često odigrati pas napamet – počeo je Ademi.

Dinamov kapetan odigrao je sat vremena...

– Odradio sam dva treninga u Dinamu i odigrao 20 minuta protiv Slavena Belupa. Prije toga nisam igrao tri i pol tjedna. S reprezentacijom smo radili samo taktičke varijante. Znao sam da neću moći odigrati cijelu utakmicu, takav je bio i dogovor. Zadovoljan sam, pomogao sam koliko sam mogao. Dobro mi je došlo. Mislim da ću protiv Portugala moći i više.

Slavlje je izgledalo ludo...

– U Njemačkoj je bilo slično prije godinu dana. Naravno, ovo je možda važnija utakmica. No ne smijemo se prepustiti pretjeranoj euforiji. Nije to više ni čudo ni nemoguće. Nogomet se izjednačio, želja, volja i glad nerijetko pobjeđuje kvalitetu. Za mene u nogometu ne postoji – nemoguće!

Obično mi s ovih prostora uvijek imamo predodžbe o mitskim prekretnicama.

– Tako mi na Balkanu razmišljamo... Pobijedili smo ih i dobro je. Pokazali smo im. Nogomet je fizika i glava i glad...

Talijani su potpunom nokautu, Mancini je na rubu ostavke, njihovi mediji se ne mogu načuditi... Jeste li jutro nakon pobjede razmišljali što ste im napravili?

– Kod nas ne vlada nikakva euforija. Jasno da smo dobili fenomenalnu momčad sa sjajnim trenerom. Želja, energija i volja može pobijediti kvalitetu.

Gracenote, portal specijaliziran za nogometnu statistiku, izračunao je da je Makedonija izvela dva od tri najveća iznenađenja u povijesti europskih kvalifikacija za SP. Na prvom mjestu je pobjeda Luksemburga kod Švicarske 2008. godine, za koju su gosti imali 2,8 posto šansi. Slijedi prošlogodišnji trijumf Makedonije kod Njemačke (2:1), za koji je bilo tek 7,1 posto šansi, te zadnja pobjeda nad Italijom, za koju je vjerojatnost bila samo 7,4 posto.

– Neka se taj niz nastavi protiv Portugala.

Može li vas ova pobjeda fizički i emotivno isprazniti za utakmicu protiv Portugala?

– Neće, nadam se da neće. Ništa još nismo napravili. Razmišljamo samo o tome da odemo do kraja. Dat ćemo sve od sebe jer znamo protiv koga igramo. U individualnom smislu, Portugalci su među najboljim svjetskim momčadima. I ne znate s koje vam sve strane prijeti opasnost. No, postavimo li se kao momčad, kako je to u zadnjoj utakmici bio slučaj protiv Italije, budemo li ginuli za svaku loptu, svašta možemo napraviti. Ne možemo najaviti pobjedu, no možemo kazati da je sve moguće i da ćemo dati sve od sebe – ističe Ademi.

Ronaldo, ti si sljedeći...

No Stevo Pendarovski, predsjednik makedonskog saveza, baš je najavio pobjedu nad Portugalom. Čak je na svom Twitter profilu napisao: “Pripremi se, Cristiano, ti si sljedeći...”

– Znam, vidio sam – nasmijao se samo Ademi.

Jeste li uzeli nekakav talijanski dres za uspomenu?

– Nisam uspio. Nije im baš bilo do razmjenjivanja dresova. Iako, igrači su se prema nama ponijeli gospodski, a talijanski navijači ispratili su nas pljeskom.

Je li vam ovo najdraža pobjeda u karijeri?

– Najdraža mi je ona pobjeda nad Tottenhamom. Posebno kada se sjetim da nas nije bilo nigdje, svi su nas potpuno otpisali. No, ako gledate samo reprezentaciju, naravno da ću izdvojiti ovu i onu s Njemačkom prošle godine – zaključio je Ademi.

U makedonskom taboru, eto, nema baš pretjerane euforije. Možda se baš nogomet tako izjednačio. No makedonski navijači itekako su slavili na ulicama nakon nevjerojatne pobjede svoje reprezentacije. Tisuće ih se tako okupilo u Skoplju na velikoj proslavi. Makedonska bajka očito nije slučajna, a svi se nadaju da će biti nastavljena i nakon sraza s Portugalom u finalu doigravanja. Eh, kakva bi tek to priča bila...

No ostaje činjenica da će europski prvaci Talijani drugi put uzastopce propustiti smotru najboljih svjetskih reprezentacija. Težak je to udarac i za veliku nogometnu naciju koja je četiri puta bila svjetski prvak.