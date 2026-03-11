Upozorenje za građane: Snažni avioni iznad Hrvatske, evo gdje i kada će se čuti

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u srijedu od 10 do 15 sati provodit će se redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati kratkotrajna pojačana buka i probijanje zvučnog zida, izvijestilo je Ministarstvo obrane.

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini iznad 10 000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi na područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koja uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.