PROBIJANJE ZVUČNOG ZIDA

Upozorenje za građane: Snažni avioni iznad Hrvatske, evo gdje i kada će se čuti

Vojni avion HRZ Mig 21
Foto: Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Davor Marković/Hina
11.03.2026.
u 10:05

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u srijedu od 10 do 15 sati provodit će se redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati kratkotrajna pojačana buka i probijanje zvučnog zida, izvijestilo je Ministarstvo obrane.

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini iznad 10 000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi na područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koja uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.
Ključne riječi
zvučni zid MORH Hrvatsko ratno zrakoplovstvo

