FOTO Bili smo u prvom Actionu u Sesvetama: Nude 14 kategorija proizvoda, a najviše šokiraju cijene

Nizozemski Action, diskontni trgovac neprehrambenim proizvodima, kojega zovu i "ubojicom cijena", danas je otvorio svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj, u Sesvetama u trgovačkom centru Park&Shop. Hrvatska je time postala 15. zemlja u kojoj Action posluje, a čak dvije trećine od 6000 artikala koje prodaju košta manje od 2 eura. S proizvodima u 14 kategorija, od pranja i čišćenja i osobne njege do igračaka i zabave, uradi-sam proizvoda do proizvoda za vrt i aktivnosti na otvorenom moglo bi se reći kako u nekim segmentima konkuriraju i Pepcu, Tediju, Kiku, Pevexu..., no tvrde kako se ne žele uspoređivati ni s kim – najvažniji su im održivost i kvaliteta – uvijek po najnižim cijenama. K tome, svaki tjedan uvode 150 novih proizvoda, čime osiguravaju relevantan asortiman.

Hajir Hajji, glavna izvršna direktorica Actiona, kazala je kako već nekoliko godina planiraju dolazak u Hrvatsku no trebali su posložiti lanac nabave. Uskoro otvaraju i trgovinu u Ivancu, a ulaze i na slovensko tržište.

– Otvaranje trgovine u Sesvetama označava početak našeg puta u Hrvatskoj i tek je prvi korak prema tome da iskustvo kupnje u Actionu u sljedećim godinama približimo mnogim drugim lokalnim zajednicama diljem zemlje – naglasila je.

S više od 3300 trgovina diljem Europe, Action zapošljava približno 84.000 zaposlenika iz 166 nacionalnosti – jednako raznolikih kao i zajednice u kojima posluje. Tvrtka je tijekom 2025. godine otvorila više od 4500 novih radnih mjesta i neprekidno ulaže u razvoj zaposlenika kroz edukacije i mogućnosti napredovanja. Prošle je godine više od 3700 zaposlenika unaprijeđeno na radna mjesta s većom razinom odgovornosti. Iz tvrtke kažu kako kontinuirano ulažu i u kvalitetu proizvoda i održivost, primjenjujući stroge standarde za dobavljače i nabavu kroz svoju Politiku etičke nabave.

Svi privatni i "white label" proizvodi Actiona koriste 100% certificirani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora. Također, palmino ulje u Actionovim vlastitim prehrambenim proizvodima i svijećama 100% je certificirano kao održivo. Kratkoročni ciljevi smanjenja emisija koje je Action postavio potvrđeni su 2025. godine od inicijative Science Based Targets (SBTi).

Action trgovine ne koriste plin za grijanje, a sve trgovine, uredi i distribucijski centri opremljeni su 100 % LED rasvjetom. Nova Action trgovina danas je bila puna od otvaranja, možda i zato što je prvih 200 kupaca dobilo i poklon-bon u vrijednosti od 5 €.