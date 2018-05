Ronaldo šokirao novom izjavom, suigrači se naljutili na njega!

Cristiano Ronaldo sinoć je na sebe privukao ogromnu, najveću pozornost, iako ona nije došla zbog njegovih golova u finalu Lige prvaka nego nakon izjave. Naime, Ronaldo je nakon pobjede protiv Liverpoola dao do znanja da bi mogao napustiti klub.

- Bilo je lijepo u Realu, rekao je Portugalac pa odmah povukao kočnicu:

- Neću više govoriti o tome, ovo su trenuci za slavlje.

No, sat vremena kasnije izjavio je još nešto što je šokiralo navijače Reala koji su shvatili da je mogućnost njegova odlaska čak i izgledna.

- Nešto je izvučeno iz konteksta, ali možda ni ja nisam trebao to izjaviti. Nisam znao da će ta izjava biti tako snažna i da će odjeknuti. Nisam to želio reći nakon finala, ali isto tako moram reći i da mi nije žao. Ne mogu jamčiti da ću ostati u Realu, to je istina. Ovo nije trenutak za takve stvari jer Real je ispisao povijest, no ponekad čovjek izgubi kontrolu. Teško je naći mjesto i klub koji je bolji od Reala, ali ponekad slava nije sve što vam treba, izjavio je Ronaldo.

No, takve izjave nisu se svidjele njegovim suigračima. As piše kako su se oni naljutili na njega jer smatraju da im je 'ukrao' slavlje. Znaju da ima problema s čelnicima kluba koji datiraju još iz siječnja, ali kako već neko vrijeme nije to spominjao, mislili su da je smekšao stav. Sve do sinoć kad nije izdržao...