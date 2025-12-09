U Madridu pripremaju šokantan potez? 'Real je našao novog trenera, ovo je kap koja je prelila čašu'

Samo mjesec dana nakon što su imali pet bodova prednosti ispred Barcelone, Real Madrid se nalazi u dubokoj krizi, a pozicija trenera Xabija Alonsa visi o koncu. Alarm se upalio nakon bolnog domaćeg poraza od Celte Vigo (0:2), čime je zaostatak za vječnim rivalom narastao na četiri boda. Prema pisanju španjolske Marce, predsjednik kluba Florentino Perez održao je hitan krizni sastanak s upravom koji je potrajao do ranih jutarnjih sati. Na stolu su bile teme poput alarmantnog pada forme, velikog broja ozljeda i navodno lošeg suđenja, no ishod je jasan: Alonso ima svega nekoliko dana da spasi posao, a presudna bi mogla biti utakmica Lige prvaka protiv Manchester Cityja u srijedu.

Ono što dodatno zabrinjava vodstvo kluba jest sve očitiji raskol između Alonsa i ključnih igrača u svlačionici. Španjolčev strogi pristup i inzistiranje na "iskorjenjivanju loših navika" navodno nisu dobro sjeli zvijezdama poput Viniciusa Juniora, Fedea Valverdea, Rodryga i Ferlanda Mendyja. Kap koja je prelila čašu bio je Viniciusov ispad tijekom prošlomjesečnog El Clasica, kada je prilikom izmjene bijesno vikao "Odlazim iz ove momčadi" i ignorirao trenera. Situacija je eskalirala do te mjere da brazilski napadač, kako se navodi, ne razmatra produljenje ugovora koji istječe 2027. godine dok je Alonso na klupi.

U takvoj atmosferi, kao glavno rješenje za izlazak iz krize isplivalo je ime koje je odjeknulo nogometnim svijetom – Jurgen Klopp. Iako je karizmatični Nijemac nakon odlaska iz Liverpoola preuzeo funkciju globalnog šefa nogometa u Red Bullu i više puta naglasio kako se ne namjerava vraćati trenerskom poslu, poziv Real Madrida teško je odbiti. U Madridu ga vide kao figuru čvrste ruke, autoritet koji je sposoban ponovno uspostaviti disciplinu i red u poljuljanoj svlačionici te vratiti pobjednički mentalitet.

Međutim, španjolski mediji navode da je Klopp postavio dva "čvrsta uvjeta" kako bi prihvatio izazov na Santiago Bernabeuu. Njegov dolazak podrazumijevao bi potpunu rekonstrukciju napada, a prvi zahtjev je prodaja brazilskog dvojca – Viniciusa Juniora i Rodryga Goesa. Klopp, navodno, cijeni njihove kvalitete, ali nije spreman tolerirati ponašanje koje narušava timsku dinamiku. Kod Viniciusa mu smeta nedostatak obrambene odgovornosti i poštivanja pravila, dok Rodrygovu formu, koji nije zabio gol od ožujka, vidi kao jasan znak stagnacije i nedostatka energije koju zahtijeva od svojih igrača.

Iako je Klopp prva želja, Real Madrid razmatra i druge mogućnosti. Uvijek je prisutno ime klupske legende Zinedinea Zidanea, koji uživa ogromno poštovanje predsjednika Pereza nakon što je osvojio tri uzastopne Lige prvaka. Ipak, francuski mediji navode kako je Zidane i dalje fokusiran na preuzimanje klupe francuske reprezentacije i nije sigurno bi li bio spreman na treći povratak u Madrid. Kao unutarnje rješenje spominje se i Alvaro Arbeloa, trener Real Madrid Castille, koji je duboko ukorijenjen u klupsku kulturu, no čini se da Perez u ovom trenutku želi provjereno ime svjetske klase sposobno za instant-rezultat.