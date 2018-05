Raspad Reala: 'Modrić je suigračima rekao da odlazi!'

Luka Modrić ostat će zlatnim slovima zapisan u povijest madridskog Reala. Od njegova dolaska kraljevski klub osvojio je čak četiri Lige prvaka, a hrvatski nogometaš stao je uz bok najvećim nogometnim velikanima.

- Gledali film o košarkaškim momčadima Chicago Bullsima, Lakersima i Boston Celticsima i o tome kako su oni osvajali naslove tri ili četiri puta zaredom. Tada su ih zvali dinastija. Sada nas možete zvati dinastija. Čini se da jednostavno doći ovdje i pobijediti, ali iza toga se krije ogroman rad iz dana u dan. Ne vjerujem da će itko više ovo ponoviti, rekao je Modrić nakon pobjede protiv Liverpoola 3:1 u finalu Lige prvaka.

No, kako svakoj dinastiji dođe kraj, tako bi mogao i Realovoj. Naime, izgleda da će momčad u sljedećoj sezoni izgledati prilično drugačije. Već jučer su u Kijevu dva glavna igrača, Cristiano Ronaldo i Gareth Bale dali naslutiti da bi mogli napustiti klub.

- Sve ćete vidjeti za nekoliko dana. U ovom trenutku je bitno slavlje, a vidjet ćemo što nosi budućnost, poručili su Bale i Ronaldo i pomalo zabrinuli navijače.

[video: 25159 / ]

No, čini se da bi istim stopama mogao i naš Luka. Hrvatski veznjak jedna je od najvećih zvijezda u momčadi, početni sastav Reala godinama je bio nezamisliv bez njega. No, pitanje je ima li i dalje motivacije jer je osvojio sve što se moglo, a novi klub donio bi mu i novi izazov.

Nekoliko španjolskih medija posljednjih dana piše o tome kako bi kapetan hrvatske reprezentacije mogao napustiti Real. Diario Gol otišao je čak i korak dalje pa tvrdi kako je to već podijelio sa suigračima.

"Realova 'desetka' donijela je odluku još prije nekoliko dana. Nekim suigračima u svlačionici je rekao: "Ako osvojimo Ligu prvaka, odlazim". Zadranin želi izaći na velika vrata, a smatra da je osvajanje četvrte Lige prvaka najbolji scenarij za to. Luka ima 33 godine i ne želi čekati trenutak u kojem će ga preseliti na klupu. On igra svoje posljednje sezone kao profesionalni igrač i želi igrati u momčadi u kojoj je manji pritisak nego što je to u Realu. A ponuda mu ne nedostaje", stoji u članku.

Ako je to doista točno, Luka ne bi trebao imati problema u pronalaženju novog kluba. za njega su zainteresirani brojni velikani, posebno Tottenham i Manchester United. Postoji zainteresiranost MLS klubova, a sam Luka nedavno je izjavio da ne bi imao problema s tim da karijeru završi u Americi.