Sergio Ramos poslao poruku Mohamedu Salahu!

Nogometaši Reala sinoć su pobijedili Liverpool 3:1 i 13. put u povijesti osvojili Ligu prvaka. Za većinu navijača redsa ključni trenutak dogodio se u 31. minuti kada je Mohamed Salah napustio igru zbog ozljede, a Liverpool nakon toga više nije bio onako dobar kao u prvih pola sata.

Naravno, odmah su krenule teorije zavjere, mnogi smatraju da je Ramosov start bio namjeran, da je želio onemogućiti najboljeg igrača protivničke momčadi. Međutim, bivši nogometaši s tim se ne slažu.

Wanted Liverpool to lose but not this way of all people Salah doesn't deserves this after the season he has had. That was deliberate from Ramos no question about that he knew exactly what he was doing there. Only Lallana winning it for Liverpool can undo this injustice pic.twitter.com/4l9bMIxRlq