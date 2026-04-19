NEŠTO SE KUHA

Romano se raspisao o mladom Hrvatu zanimljivog imena: Prati ga Kovač i brojni drugi klubovi

Karlo Koret
19.04.2026.
u 13:48

Borussia se tako okrenula svom poznatom modelu, detektiranju mladih igrača koje onda razvija u standardne prvotimce i kasnije velike izlazne transfere

Najpouzdaniji svjetski insajder za transfere Fabrizio Romano objavio je na društvenim mrežama kako je Borussia Dortmund, koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, zainteresirana za dovođenje talentiranog stopera Lokomotive Liama Claudea Kantea.

Riječ je o 15-godišnjem braniču koji ima francuske korijene, ali rođen je u Zagrebu i odlučio se na reprezentativnoj razini predstavljati zemlju svog rođenja. Ima šest nastupa za reprezentaciju Hrvatske do 15 godina, a zabio je i jedan pogodak. O koliko se talentiranom igraču radi najbolje govori činjenica da već sada redovito igra za U-17 momčad zagrebačkog kluba, dvije godine iznad svog uzrasta.

Borussia se tako okrenula svom poznatom modelu, detektiranju mladih igrača koje onda razvija u standardne prvotimce i kasnije velike izlazne transfere. Slično su učinili s igračima poput Ousmanea Dembelea, Erlinga Haalanda i Jadona Sancha. Nije nemoguće da se jednog dana i o Kanteu govori na sličan način.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Neće žuto-crni imati lak zadatak jer spominje se kako su za mladog stopera zainteresiran i Bayern, Hoffenheim i Salzburg te niz talijanskih klubova. 
Avatar rubinet
rubinet
13:56 19.04.2026.

"Hrvat,francuskih korijena"...zbilja zanimljivo.

