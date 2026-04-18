Dok Europa slavi Orbánov poraz, u Sloveniji se Orbánov saveznik vraća na vlast

Sada se već jasno nazire rasplet nedavnih dramatičnih izbora u Sloveniji i taj rasplet snažno podsjeća na ono što se u Sloveniji dogodilo i prije petnaestak godina. Na tadašnjim izborima dugogodišnji gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković sa svojom novoosnovanom strankom Pozitivna Slovenija tijesno je, sa samo dva mandata prednosti, pobijedio izbornog favorita Janeza Janšu. Međutim, pokazalo se da je Janša bio puno spretniji u postizbornim pregovorima.
Janša je nakon izbora prepustio inicijativu Jankoviću, koji je od tadašnjeg predsjednika Danila Türka prvi dobio mandat za formiranje nove vlade. I nakon što je Janković doživio neuspjeh – na potvrđivanju u parlamentu dobio samo 42 od potrebnih 46 glasova – Janša je uspio osigurati većinu zahvaljujući glasovima Gregora Viranta, koji je cijelo vrijeme tijekom predizborne kampanje, pa čak i neko vrijeme nakon izbora, ostavljao otvorena vrata mogućoj suradnji s Jankovićem. Na kraju se predomislio i objavio da njegova stranačka lista ipak neće podržati Jankovića za premijera. Janković je taj potez protumačio kao Virantovu izdaju, optuživši ga da je sve unaprijed bio dogovorio s Janšom. Virant je u tadašnjoj Janšinoj koaliciji desnog centra sebi osigurao mjesto predsjednika parlamenta, premda druga Janšina vlada nije bila dugog vijeka i pala je nakon samo godinu dana.
Moguće je da Jernej Vrtovec, predsjednik kršćansko-konzervativne Nove Slovenije, preuzme premijersku poziciju u novoj vladi. A što bi Janša radio? Vladao bi
I ovo bi trebalo biti objektivno novinarstvo? Ili plakanje nad još jednim porazom "levice".
Janša ima vrlo dobre odnose s Hrvatskom i to bi bio izvrstan razvoj događaja.
Ovi socijalisti i krajnji ljevičari koji sada vladaju u Sloveniji bili su odlični gosp. Romcu, a Jansa odmah Orbanovac sto je jako nategnuto. Jansa podržava Ukrajinu u svojoj borbi za opstanak