LJUTITI CHOLO

VIDEO Simeoneov intervju nakon poraza u finalu postao viralan: Evo kako je odbrusio novinaru

Copa del Rey - Final - Atletico Madrid v Real Sociedad
Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS
Večernji.hr
19.04.2026.
u 11:01

Simeone tako nije uspio doći do devetog velikog trofeja s Atleticom. Osvojio je dva naslova prvaka Španjolske, dvije Europske lige, dva španjolska Superkupa, dva UEFA Superkupa i jedan Kup kralja

Nogometaši madridskog Atletica nisu uspjeli osvojiti španjolski Kup kralja. Bolji od njih nakon raspucavanja jedanaesteraca bili su igrači Real Sociedada s 4:3 nakon što je rezultat poslije 120 minuta bio 2:2. Momčad iz San Sebastiana dva put je vodila golovima Andera Barenetxee iz sedme i Mikela Oyarzabala iz sudačke nadoknade prvod dijela, ali su se Madriđani dva puta vraćali golovima Lookmana (18.) i Alvareza (83. minuta).

Vidno utučen nakon utakmice bio je argentinski stručnjak na klupi Atletica, Diego Simeone. Nije bio pretjerano raspoložen za davanje izjava. Televizijski novinar pokušao je odraditi intervju s njim, ali Simeone nije bio raspoložen za suradnju. Video novinara kako pokušava izvući odgovore iz Simeonea ubrzo je postao viralan, a možete ga pogledati OVDJE.

- Razočaranje za navijače koji su u potpunosti stajali iza momčadi, koju biste im poruku prenijeli u ovim teškim vremenima? - upitao je Argentinca pa dobio oštar odgovor:

- Teško je slati poruke jer vi uvijek želite da šaljemo poruke, ali ono što ljudima treba je pobjeda, a ne poruke.

- Sada imate važno natjecanje, polufinale Lige prvaka, kako se momčad vraća u formu nakon ovog teškog trenutka? - pokušao je ponovno novinar.

- Radimo, kao i uvijek - rekao je Simeone.

Za kraj ga je pitao što je poručio igračima nakon utakmice, a Cholo mu je kratko odgovorio: "Ništa".

Simeone tako nije uspio doći do devetog velikog trofeja s Atleticom. Osvojio je dva naslova prvaka Španjolske, dvije Europske lige, dva španjolska Superkupa, dva UEFA Superkupa i jedan Kup kralja. Također je proglašen i najboljim klupskim trenerom za sezonu 2015./16.
ST
Starčević
11:31 19.04.2026.

prezirem nogomet koji promovira simeone....

